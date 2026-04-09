    • 9 de abril de 2026 - 11:15

    La escribana de Adorni volvió a Comodoro Py para entregarle documentación al fiscal: "Estoy tranquila con mi trabajo"

    Adriana Nechevenko ayer estuvo durante más de dos horas en Tribunales. Afirmó que el jefe de Gabinete había comprado el piso de Caballito tras acordar con las dueñas pagarles US$200.000 en un año y sin interés.

    Adriana Mónica Nechevenko.

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    Adriana Mónica Nechevenko dijo: “Estoy tranquila con mi trabajo. Vine porque tenía que venir. Tuve que venir, vine, acá estoy, si me vuelven a llamar volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo”.

    La escribana declaró ayer durante más de dos horas en los tribunales federales de Retiro, en la causa en que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Nechevenko dijo el miércoles que el jefe de Gabinete había comprado el piso de Caballito tras acordar con las dueñas pagarles US$200.000 en un año y sin interés.

    La escribana fue la primera testigo de la causa que se presentó en Comodoro Py, declaró el miércoles durante dos horas y certificó la compra del departamento de Caballito del jefe de Gabinete. “No hubo préstamos de dinero, así, en efectivo, no hubo”, planteó la escribana, que dijo que desde “hace muchos años” trabaja con Adorni.

    Nechevenko dijo que “no hubo irregularidades en las operaciones”, aseguró que se trató de “una operación normal” y reiteró que las dos mujeres involucradas en la causa “no prestaron dinero para el inmueble de Caballito”.

    En ese sentido, insistió: “No le prestaron US$200.000, no le prestaron plata y tampoco les pregunté si eran jubiladas. Todos los datos que se necesitan los dejé en el juzgado”. “La operación del inmueble de Caballito fue una compraventa con una hipoteca con un saldo de precio, no hubo préstamo”, dijo la escribana, en declaraciones a la prensa.

    Nechevenko habría intervenido además en la escritura de una propiedad registrada a nombre de la esposa del funcionario, Julieta Bettina Angeletti, en Exaltación de la Cruz.

    La presentación fue por la investigación judicial que analiza la compra del inmueble ubicado en el barrio porteño de Caballito. La operación, realizada el 18 de noviembre de 2025, fue declarada por un valor de 230 mil dólares y quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada para concretarla.

    El origen de la causa

    El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional, Marcela Pagano, que advirtió sobre presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario. Según su planteo el patrimonio de Adorni habría registrado un aumento del 500% en un período fiscal y habría omisiones en la información presentada.

    Entre los puntos señalados en la denuncia se mencionaron activos financieros y depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos, así como la incorporación de US$24.500 en efectivo que, según se indicó, habrían tenido origen en préstamos familiares.

    Otro de los aspectos que quedó bajo revisión es la declaración patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción. El jefe de Gabinete informó en ese documento la titularidad de la mitad de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una propiedad en La Plata, sin consignar bienes ubicados en countries.

    Además surgieron dudas en torno a un lote en el country Indio Cuá, donde las expensas figuran a nombre de Angeletti, lo que motivó consultas de los investigadores sobre la relación entre los bienes declarados y los movimientos patrimoniales recientes.

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