Memecoins: el sufrimiento de las criptomonedas menos serias en un contexto de inestabilidad

Si el bitcoin ha estado bajo presión durante las últimas semanas, las memecoins están a un paso del aplastamiento. La disminución de la demanda, la incertidumbre generada por la guerra entre Estados Unidos e Irán y las bajas del mercado cripto cayeron como piedras sobre las monedas menos serias.

A continuación, la reacción de los mercados y los eventos que podrían generar movimientos impredecibles en Dogecoin precio , Shiba Inu y Pepe Coin.

La guerra entre Irán y Estados Unidos tensó los mercados de todo el globo durante las últimas semanas. Al momento de la redacción de este artículo, las bolsas han experimentado caídas acumuladas día tras día y el barril de petróleo se elevó por encima de los 100 dólares.

El sector de las criptomonedas, antes un segmento de nicho pero hoy ya institucionalizado, no pudo separarse y evitar el contagio. Las memecoins, activos con potencial de crecimiento pero expuestos a la volatilidad, reaccionaron con violencia.

Dogecoin (DOGE), la más veterana del grupo, cotiza actualmente alrededor de los 0,09 dólares, con una variación del +1% en las últimas 24 horas, pero una caída del 34% en los últimos 90 días.

Shiba Inu (SHIB), su competidora más directa en el segmento de los memes caninos, prácticamente no registra movimiento reciente. Mientras tanto, Pepe Coin (PEPE), el activo más nuevo de los tres, muestra algo más de dinamismo con un alza del 2,6% en el día, aunque su tendencia de mediano plazo sigue siendo negativa.

¿Crisis u oportunidad?: la opinión de los expertos

El denominador común de estos activos es que dependen en buena medida del sentimiento colectivo y de la viralidad para sostener su valor en los mercados y las plataformas de criptomonedas. Cuando los inversores entran en modo defensivo, el capital huye primero de los activos más especulativos. Las memecoins están a la cabeza de esa lista.

Sin embargo, pese a los números desalentadores, no todos leen este momento como una señal de salida. Hay analistas que, frente a caídas pronunciadas en activos especulativos, identifican ventanas de entrada para perfiles de alto riesgo.

El argumento es que las memecoins tienen ciclos de recuperación violentos cuando el sentimiento del mercado gira. Dogecoin, por ejemplo, tiene un máximo histórico de 12,8 dólares, una cotización que alcanzó en el pico del ciclo alcista de 2021, lo que representa más de 140 veces su valor actual.

Sin embargo, donde algunos ven una oportunidad, otros no dudan en advertir que estos activos no responden a fundamentos económicos tradicionales y que se trata de productos de riesgo, ya que, a diferencia de otras criptos como Solana o Ethereum, no son proyectos que sostengan una tecnología diferencial ni cuenten con un respaldo institucional a través de ETFs, por ejemplo.

Ni cripto, ni acciones: a dónde están yendo los inversores frente a las turbulencias

La pregunta que queda pendiente estas semanas no es solamente lo que pasará con las memecoins, sino hacia dónde se mueve el capital cuando la incertidumbre se instala. La respuesta no es tan clara como en ciclos anteriores.

El oro ha registrado entradas sostenidas, como suele ocurrir en contextos de tensión geopolítica, mientras que los bonos del Tesoro de EE. UU. también han captado flujos de inversores que buscan refugio.

Pero hay algo diferente esta vez, dado que una parte del capital que históricamente habría abandonado el ecosistema cripto ante la primera señal de tormenta, esta vez se quedó.

El índice de Miedo y Codicia, que mide el sentimiento general del mercado cripto en una escala del 0 al 100, se ubica actualmente entre 42 y 44 puntos, en zona neutral.

Viene subiendo desde niveles de miedo extremo registrados semanas atrás, lo que indica una recuperación gradual del ánimo inversor, aunque todavía lejos de la euforia. En un mercado neutral, el volumen de operaciones tiende a bajar y el precio se mueve lateralmente, rebotando entre soportes y resistencias sin definir una dirección clara.

El dato que contradice al sentimiento del mercado

En ese contexto, un número se roba el foco. Binance, el exchange más grande del mundo por volumen, reporta que en abril de 2026 mantiene 152.900 millones de dólares en activos depositados por sus usuarios.

Su co-CEO, Richard Teng, interpreta la cifra como una señal de confianza estructural: en un momento en que lo esperable sería una fuga hacia activos tradicionales, el dinero permanece dentro del ecosistema.

Para el inversor mendocino o sanjuanino que sigue este mercado desde Cuyo, el dato tiene una lectura específica. Más allá de la volatilidad de corto plazo y del ruido que generan las memecoins, hay un capital institucional y minorista que ya no percibe las criptomonedas como un activo para abandonar ante la primera turbulencia.

Esa madurez del mercado no elimina el riesgo, pero cambia la naturaleza de la conversación sobre cómo invertir en él y plantea la pregunta sobre los montos. Queda en evidencia, más que nunca, que no conviene invertir más dinero del que pueda permitirse perder.