    • 23 de abril de 2026 - 14:02

    IDEA renovó autoridades para el período 2026/2027

    La organización puso como foco trabajar con un agenda de largo plazo.

    Luciana Paoletti, directora Ejecutiva, y Santiago Mignone presidente.

    Luciana Paoletti, directora Ejecutiva, y Santiago Mignone presidente.

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    El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) renovó su Directorio para el período 2026/2027, que quedó conformado por 35 miembros, entre ellos dueños de empresas y pymes, CEOs y altos ejecutivos de compañías.

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    Durante esta etapa, Santiago Mignone, socio de PwC Argentina, continuará liderando la institución como presidente, junto a un Comité Ejecutivo integrado por Gabriela Renaudo, CEO de Visa Argentina, como vicepresidente 1°; Roberto Murchison, presidente de Grupo Murchison como vicepresidente 2°; Gastón Remy, co-fundador y CEO de NuQlea, como secretario; y Anna Cohen, presidente & Managing Partner del Grupo Cohen, como tesorera.

    En tanto, el Directorio quedó conformado por líderes empresarios de diversos sectores. A los miembros que ya formaban parte de la institución se sumaron Federico Amos (Acindar); Verónica Andreani (Andreani); Diego Bleger (KPMG); Juan Martín de la Serna (Mercado Libre); Juan Farinati (Bayer Argentina); Javier Martínez Álvarez (Techint); Roberto Nobile (Telecom) y Francisco Seghezzo (La Nación).

    “Como lo venimos haciendo en los últimos años, IDEA continuará impulsando espacios de diálogo y propuestas para fortalecer al sector privado y contribuir al desarrollo sostenible de la Argentina. En ese camino, avanzamos con una agenda enfocada en el largo plazo, con foco en mejorar la competitividad, profundizar la inserción de la Argentina en el mundo y promover mayor productividad en las empresas”, señaló Santiago Mignone, presidente de IDEA.

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