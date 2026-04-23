IDEA renovó autoridades para el período 2026/2027

La organización puso como foco trabajar con un agenda de largo plazo.

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El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) renovó su Directorio para el período 2026/2027, que quedó conformado por 35 miembros, entre ellos dueños de empresas y pymes, CEOs y altos ejecutivos de compañías.

Durante esta etapa, Santiago Mignone, socio de PwC Argentina, continuará liderando la institución como presidente, junto a un Comité Ejecutivo integrado por Gabriela Renaudo, CEO de Visa Argentina, como vicepresidente 1°; Roberto Murchison, presidente de Grupo Murchison como vicepresidente 2°; Gastón Remy, co-fundador y CEO de NuQlea, como secretario; y Anna Cohen, presidente & Managing Partner del Grupo Cohen, como tesorera.

En tanto, el Directorio quedó conformado por líderes empresarios de diversos sectores. A los miembros que ya formaban parte de la institución se sumaron Federico Amos (Acindar); Verónica Andreani (Andreani); Diego Bleger (KPMG); Juan Martín de la Serna (Mercado Libre); Juan Farinati (Bayer Argentina); Javier Martínez Álvarez (Techint); Roberto Nobile (Telecom) y Francisco Seghezzo (La Nación).