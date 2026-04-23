    • 23 de abril de 2026 - 13:18

    Becas Progresar 2026: fechas, cronograma y puntos de atención en San Juan

    Se ha confirmado la apertura de la línea de Formación Profesional (Trabajo), un programa clave para fortalecer las capacidades laborales de los sanjuaninos.

    Becas Progresar

    Becas Progresar

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    El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación de la Nación, anunció el lanzamiento de la convocatoria 2026 para las Becas Progresar. En esta oportunidad, se ha confirmado la apertura de la línea de Formación Profesional (Trabajo).

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    Para asegurar que todos los interesados puedan realizar su inscripción correctamente, te detallamos a continuación la información esencial sobre plazos, sedes y requisitos.

    Cronograma de inscripciones vigente para Progresar

    Es fundamental prestar atención a las fechas límites, ya que cada línea del programa tiene su propio calendario de cierre:

    • Línea Formación Profesional (Trabajo): La inscripción estará abierta desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre de 2026.

    • Líneas Fomento de la Educación Superior y Progresar Enfermería: Los interesados tienen tiempo para registrarse hasta el próximo 30 de abril.

    Asesoramiento presencial en San Juan para el Progresar

    Si necesitás ayuda para realizar el trámite o tenés dudas sobre los requisitos, el Ministerio de Educación ha dispuesto de personal capacitado para orientarte. Es importante recordar que, para el registro, es obligatorio que el interesado lleve su propio dispositivo personal (celular, tablet o notebook).

    Podés acercarte a los siguientes puntos de atención, de lunes a viernes:

    • Centro Cívico (Isla Norte, planta baja): Atención al público de 8:00 a 18:00.

    • Centro Tecnológico del Ministerio de Educación (Las Heras y Alberdi): Atención al público de 8:00 a 13:00.

    Información importante sobre el trámite del Progresar

    Para evitar confusiones y estafas, tené en cuenta los siguientes puntos:

    • El trámite de inscripción es 100% gratuito
    • Ningún particular ni intermediario tiene autorización para cobrar por realizar esta gestión.
    • Se recomienda a todos los estudiantes y trabajadores interesados realizar el proceso únicamente a través de los canales oficiales y recurrir a las dependencias ministeriales mencionadas para obtener asesoramiento seguro y confiable.

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