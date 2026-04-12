Donald Trump ordenó el bloqueo naval del estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump anunció el domingo el bloqueo naval del estrecho de Ormuz , declaró que su Marina interceptará todo barco que haya pagado peaje a Irán y advirtió que cualquier iraní que dispare contra buques estadounidenses o civiles “será enviado al infierno”, en una serie de publicaciones en Truth Social que escalaron drásticamente la tensión en el Golfo Pérsico tras el colapso de las negociaciones de paz en Islamabad.

“La Marina de los Estados Unidos , la mejor del mundo, comenzará de inmediato el proceso de bloquear cualquier barco que intente entrar o salir del estrecho de Ormuz”, escribió Trump, calificando el cierre iraní de esa vía marítima de “extorsión mundial” y afirmando que “los líderes de los países, especialmente de Estados Unidos, jamás serán extorsionados”.

El mandatario también instruyó a su armada a “buscar e interceptar todo buque en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán”, y anunció que comenzarán a destruir las minas colocadas por Teherán en el estrecho. “Ninguno de los que pague un peaje ilegal tendrá libre paso en alta mar”, advirtió.

En un segundo mensaje, Trump fue aún más lejos: “En el momento apropiado, estamos completamente listos y nuestras fuerzas militares terminarán con lo poco que queda de Irán.”

En su segunda publicación, el presidente fue más detallado. Dijo haber sido informado por el vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner sobre las casi 20 horas de conversaciones en Islamabad, facilitadas por Pakistán. Elogió al primer ministro Shehbaz Sharif y al jefe militar Asim Munir como “hombres extraordinarios”, y agradeció que le reconocieran haber “salvado entre 30 y 50 millones de vidas” al evitar una guerra con India.

Pero sobre el resultado nuclear fue categórico: “Hay una sola cosa que importa: Irán no está dispuesto a abandonar sus ambiciones nucleares. Como siempre he dicho, desde el principio y hace muchos años: ¡Irán nunca tendrá un arma nuclear!”

Trump reconoció que los negociadores estadounidenses llegaron a establecer una relación cordial con sus contrapartes iraníes —el presidente del Parlamento Mohammad-Bagher Ghalibaf, el canciller Abbas Araghchi y Ali Bagheri— pero subrayó que eso era irrelevante ante la intransigencia de Teherán en la cuestión central.

El estrecho, corazón del conflicto

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el principal punto de fricción entre ambas potencias desde el inicio del conflicto. Antes de su cierre efectivo por parte de Irán, por esa vía transitaba una quinta parte del petróleo mundial. Trump acusó a Irán de haber prometido abrir el estrecho y de haber incumplido deliberadamente ese compromiso.

“Dijeron que pusieron minas en el agua, aunque su Marina y la mayoría de sus ‘lanzadores de minas’ han sido completamente destruidos”, escribió. “Puede que lo hayan hecho, pero ¿qué dueño de barco querría correr ese riesgo?”

La idea de un bloqueo había sido anticipada el domingo por la mañana cuando Trump compartió un artículo que sugería que la Marina estadounidense podría “superar el bloqueo iraní” en el estrecho, replicando la estrategia que aplicó contra Venezuela antes de la caída de Nicolás Maduro.

El sábado, en plenas negociaciones en Islamabad, Trump ya había anunciado en Truth Social que Estados Unidos iniciaba “el proceso de desbloqueo” del estrecho mediante el desminado de sus aguas. Los Guardianes de la Revolución respondieron amenazando con tratar “severamente” a cualquier buque militar que transitara por allí sin autorización.