Mercado poselectoral: caídas de hasta el 11% para acciones argentinas en el premarket de Wall Street Las operaciones previas a la apertura de Nueva York mostraron fuertes bajas en varios ADR argentinos tras el resultado electoral bonaerense, con descensos liderados por bancos y energéticas.

El inicio de la jornada del lunes en el premarket de Wall Street se presentó con retrocesos generalizados para los ADR argentinos, en un escenario marcado por la derrota del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires. La comparación con el cierre del viernes mostró un predominio de pérdidas, con una sola suba y nueve papeles que se mantuvieron sin cambios.

Entre los descensos más significativos, Grupo Galicia (GGAL) retrocedió 11,25% y quedó en 35,59 dólares, frente a los 40,10 dólares del viernes. La baja se ubicó como la más pronunciada del panel, reflejando la sensibilidad del sector bancario en el inicio de la semana. Otro movimiento fuerte correspondió a Banco Supervielle (SUPV), que cayó 12,11% hasta 7,04 dólares, desde los 8,01 dólares previos.

Los bancos también mostraron retrocesos en otros papeles. Banco Macro (BMA) descendió 8,28% y se ubicó en 54,03 dólares frente a 58,91 dólares del viernes, mientras que BBVA Argentina (BBAR) perdió 5,92% al cerrar en 11,60 dólares en el premarket, frente a 12,33 dólares en la rueda anterior.

En el segmento energético, YPF (YPF) bajó 9,18% y pasó de 30,83 dólares a 28 dólares. La caída de la petrolera reflejó la magnitud del ajuste en el sector. Vista Energy (VIST) también se sumó a las pérdidas con un descenso de 5,99%, hasta 35,80 dólares frente a los 38,08 dólares del viernes. En el mismo rubro, Pampa Energía (PAM) retrocedió 1,43% hasta 67 dólares, contra 67,97 dólares previos.

La constructora Loma Negra (LOMA) cedió 3,33% al quedar en 8,70 dólares, desde 9 dólares en la rueda anterior. Transportadora de Gas del Sur (TGS) bajó 4,50% hasta 25,25 dólares, frente a 26,44 dólares.

Entre las compañías del sector agrícola, Cresud (CRESY) perdió 0,93% y cerró en 9,60 dólares en el premarket, luego de operar en 9,69 dólares el viernes. En cambio, Adecoagro (AGRO) permaneció sin cambios en 8,28 dólares. Bioceres (BIOX) también repitió el mismo valor del viernes en 2,71 dólares, sin mostrar movimientos en la mañana del lunes.

En el rubro de telecomunicaciones, Telecom Argentina (TEO) se mantuvo sin variación y permaneció en 8,52 dólares, mismo valor que el cierre del viernes.

Dentro de las energéticas, Central Puerto (CEPU) no mostró cambios y se mantuvo en 10,13 dólares. Edenor (EDN) también permaneció sin variaciones en 21,85 dólares.

MIRA TAMBIÉN Milei convocó a reunión de Gabinete tras el duro traspié electoral bonaerense

En el sector tecnológico, Mercado Libre (MELI) quedó sin cambios en 2.417,49 dólares. Globant (GLOB) repitió 63,12 dólares, mientras que Ternium (TX) se mantuvo en 34,58 dólares.

Por el contrario, Tenaris (TS) fue el único papel que mostró un avance en el premarket. Subió 1,23% y llegó a 35,31 dólares, contra 34,88 dólares del viernes.

IRSA (IRS) tampoco registró variación y se mantuvo en 14,33 dólares. Corporación América Airports (CAAP) bajó 0,61% hasta 21,30 dólares, frente a 21,43 dólares.

El balance general del premarket mostró una tendencia clara: once compañías en baja, nueve sin cambios y una sola en alza. El escenario reflejó el impacto inmediato de la derrota oficialista en Buenos Aires y las expectativas sobre la reacción de los mercados financieros ante la nueva coyuntura política y económica.

El movimiento inicial de los ADR es el esperado. Un informe de la consultora 1816 señaló que los activos financieros enfrentarán una presión significativa luego del resultado electoral, en un marco en el que el Gobierno esperaba un desenlace distinto y ahora deberá recalibrar su estrategia. El análisis destacó que el tipo de cambio no llegó al techo de la banda cambiaria porque la tasa de interés alcanzó 40% en términos reales y porque el Ejecutivo intervino en los mercados de futuros y spot.

De cara a los próximos meses, 1816 indicó que el mercado comenzará a especular sobre los escenarios políticos hacia las elecciones presidenciales de 2027. El documento puntualizó: “el mercado ajustará fuerte hacia abajo la probabilidad implícita de que Milei sea reelecto en 2027” y subrayó que “veremos si empieza a meter en precios una chance alta de regreso al poder del peronismo de izquierda (…) o asigna chances a que surja una tercera alternativa”.