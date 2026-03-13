El Gobierno dio de baja a 10 prepagas por irregularidades: el listado completo de las entidades

La Superintendencia de Servicios de Salud dispuso la baja de diez empresas del registro de entidades de medicina prepaga y, en paralelo, autorizó la inscripción de una nueva institución en el sistema. La medida forma parte de un proceso de fiscalización del impulsado por el Gobierno nacional.

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La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 446/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la secretaria general del organismo, Silvia Noemí Viazzi afecta a un nuevo grupo de prepagas. En ese marco, se resolvió incorporar al registro a la Obra Social de Comisarios Navales , mientras que otras diez entidades fueron excluidas del sistema.

Según se indicó, la medida se inscribe dentro de un esquema de control destinado a garantizar que sólo operen en el mercado aquellas entidades que acrediten actividad efectiva, cumplan con los requisitos legales y presenten la documentación correspondiente.

El nuevo procedimiento de inscripción se implementó tras la reactivación del registro, que había quedado suspendido en 2020 durante la emergencia sanitaria. A partir de ahora, las instituciones que soliciten el alta deberán presentar documentación completa y cumplir con las condiciones establecidas por el organismo regulador.

En cuanto a las bajas dispuestas, las entidades excluidas del registro son: Círculo Médico de San Luis, Círculo Médico de Bragado, Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A., Protección Médica SRL, ECSA Salud, Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina, And the Yellow Too S.A., Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario, Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa Constitución y Mutual Odontológica Argentina.

Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, más de 160 entidades fueron dadas de baja en el marco de este proceso de revisión. A fines de enero, la Superintendencia ya había dispuesto la exclusión de otras 13 organizaciones.

Fuentes oficiales señalaron en ese momento que las auditorías detectaron la existencia de “agentes fantasma”, es decir, entidades inscriptas en el registro pero sin actividad, sin afiliados y sin documentación respaldatoria.

"El objetivo es contar con un registro transparente, integrado únicamente por agentes que compitan libremente y brinden prestaciones de calidad a sus afiliados", indicaron desde el Gobierno.

El listado oficial incluye además decenas de empresas, cooperativas y mutuales que fueron excluidas del sistema en el marco del mismo proceso de depuración del registro.

Las diez prepagas dadas de baja

• Las entidades excluidas del registro de medicina prepaga son:

• Círculo Médico de San Luis

• Círculo Médico de Bragado

• Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.

• Protección Médica SRL

• ECSA Salud

• Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina

• And the Yellow Too S.A.

• Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

• Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa Constitución

• Mutual Odontológica Argentina

El listado completo de entidades dadas de baja

• Prepasa S.A. Prestadora para la Salud

• Grupo Proyectar S.R.L.

• Clínica Espora S.A.

• Emergencias Médicas Fueguinas S.A.

• SEM Olavarría S.R.L.

• Emergencia Médica Privada S.A.

• Grupo IE Traslados S.A.

• Sanatorios Acreditados Integrados S.A.

• Medinals S.A.

• Del Sol S.A.

• Veramed SRL

• Cardioblas S.A.

• Formar Salud S.A.

• VFMH Desarrollos S.A.

• Salud Patagónica S.A.

• UB Asistencial S.A.

• Cobertmed SRL

• Azul Salud S.A.

• Alianza Mediterránea de Salud S.A.

• Premium Traslados S.R.L.

• Carmed S.R.L.

• Coop de Vivienda, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.

• Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea

• Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada

• Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.

• Cooperativa Bienestar Ltda.

• Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.

• Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.

• Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada

• Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester

• Asociación Mutual San Isidro Labrador

• Asociación Mutual Médica Gualeguaychú

• Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total

• Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social

• Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz

• Asociación Mutual Trabajo y Progreso

• Asociación Mutual Renacer

• Asociación Mutual 22 de Julio

• Asociación Mutual Bancaria

• Mutual Agua y Energía Salta

• Mutual de Docentes Privados

• Asociación Mutual Crecer

• Centro Gallego Sociedad Mutual

• Asociación Mutual Triángulo

• Mutual de Integración Latinoamericana

• Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados

• Asociación Mutual Voluntarios por la Vida

• Asociación Mutual Mercantil del Noroeste

• Asociación Mutual Todos Unidos

• Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan

• Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer

• Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba

• Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem

• Asociación Mutual Pedro Campos

• Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la República Argentina

• Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca

• Mutual Mediterránea de Servicios Integrales

• Mutual Solidaria Génesis

• Magna Salud S.R.L.

• OMSA Prosal S.A.

• Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.

• Emergencias Médicas Santa María S.A.

• Medicina Asistencial Privada S.R.L.

• Medycin S.R.L.

• IE Emergencias Chivilcoy S.A.

• Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.

• Compañía Global de Salud S.A.

• Vivir Medicina Privada S.A.

• Medical S.R.L.

• Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.

• Siempre S.R.L.

• Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.

• Roma Salud S.A.

• Opsal S.A.

• Master Med System S.R.L.

• Coseguro Total S.R.L.

• Centro Médico del Parque SDH

• Mitre Medical Network S.A.

• Salud Total S.A.

• Confederada Salud SRL

• Noba Pampa Salud SRL

• Quince

• MPN Medical International S.A.

• Compañía Mediterránea de Salud S.A.

• Gerenciar Salud SRL

• Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.

• Prepaga SRL

• Aio Care S.R.L.

• Medicina Privada San Juan Bautista S.A.

• Centro Salud S.A.

• Medicina Argentina S.A.

• Sid Medical S.A.

• Acarti S.A.

• Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud

• Comese Coop. Ltda.

• Cooperativa Argentina de Medicina Integral (CAMI) de Trabajo Ltda.

• Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Ltda.

• Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación

• Mutual de Activos y Pasivos

• Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses

• Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina

• Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad

• Mutual Doce de Enero

• Asociación Mutual de Óptica Integral

• Asociación Mutual Versailles

• Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia

• Asociación Mutual Los Andes

• Amtapra

• Asociación Mutual Arquitas

• Asociación Mutual Veteranos Argentinos

• Mutual Ibatin

• Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)

• Staff Médico S.A.

• Sancor Medicina Privada S.A.

• Obra Social del Personal Aeronáutico

• Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

• Mutual Persona John Deere Argentina

• Asistencia Mutual Aeronavegante

• Instituto Médico Asistencial IMA

• Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

• Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

• Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

• Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

• Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

• Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

• Asociación Mutual Intercooperativa

• Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Ltda.

• Instituto Materno Infantil S.A.

• Empy SRL

• Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

• Austral Organización Médica Integral

• Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda.

• Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.

• IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.

• Cardio S.A.

• Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

• Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba

• Plan Odontológico Integral S.A.

• Cámara de Tabaco de Misiones

• Codime S.A.

• Mapfre Salud S.A.

• Sociedad Médica Universitaria S.A.

• Carra Salud S.A.

• Huinca Salud

• Rescate Centro S.A.

• Emergencia Río Cuarto (Aspurc)

• Emergencias Médicas Punilla S.A.

• Grupo Gerenciador G4 S.A.

• Emergencia Cardio Asistencial S.A.

• Pangea S.A.

• Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)

• Armiento S.A. (Grupo A Mano)

• Círculo Médico de San Luis

• Círculo Médico de Bragado

• Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.

• Protección Médica SRL

• ECSA Salud

• Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina

• And the Yellow Too S.A.

• Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

• Asociación Española de Socorros Mutuos – Villa Constitución

• Mutual Odontológica Argentina