Milei ordenó el retiro de la Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU La decisión va en sintonía con las políticas de Donald Trump de tomar distancia de las agencias de Naciones Unidas.

El gobierno de Javier Milei retirará a la Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Lo confirmaron a TN fuentes de la Casa Rosada.

La decisión responde a la política oficial de reducir la presencia del país en las distintas agencias de Naciones Unidas, como sucedió con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en febrero.

En concreto, el país no presentará este año su candidatura para integrar el organismo, donde la Argentina tuvo una actuación dilatada tras la recuperación de la democracia.

La decisión oficial ya fue girada al representante argentino ante la ONU, Francisco Tropepi. La orden debe llegar finalmente al representante en Ginebra, Carlos Foradori, informó Clarín.

El gobierno de Javier Milei se acopla a las decisiones de Donald Trump

La medida adoptada por la Casa Rosada se acopla a las decisiones que en este sentido viene adoptando el presidente estadounidense, Donald Trump.

De hecho, Washington se retiró del mismo organismo dedicado a promover los derechos humanos en el mundo en febrero pasado. Lo mismo hizo Israel poco después. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a la agencia de la ONU de “propagar antisemitismo”.