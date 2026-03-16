    • 16 de marzo de 2026 - 14:04

    Javier Milei  en Córdoba: defendió su gestión y llamó "horda de vagos" a la oposición

    El Presidente retomó la agenda local en la Bolsa de Comercio de Córdoba y acudió acompañado por Manuel Adorni, en claro respaldo al el jefe de Gabinete cuestionado por luego de que su esposa viajara con la comitiva oficial.

    El presidente Javier Milei retomó su agenda local en Córdoba.

    El presidente Javier Milei retomó su agenda local en Córdoba.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei retomó sus actividades en el país, luego de su presentación en España, donde participó del Madrid Economic Forum 2026. El mandatario se presenta en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

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    El mandatario está escoltado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un fuerte gesto de respaldo al funcionario, en medio de los fuertes cuestionamientos de la oposición al funcionario por el viaje de su esposa, Betina Angeletti, en el vuelo presidencial a Nueva York, acompañando a la comitiva oficial. Sumado al vuelo privado a Punta del Este en Carnaval.

    En una fuerte defensa de su gestión, el Presidente dijo que la Argentina está “frente a gran oportunidad para volver a crecer” y que trabaja junto a los funcionarios “para hacer el país mas libre del mundo”. Destacó: “Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo”.

    Milei dijo: “Mi planteo a los ministros es: trabajar para hacer a la Argentina el país más libre del mundo y tan mal no nos está yendo. Imagínense cuando se contabilicen las reformas a lo largo de las reformas extraordinarias. Hay que mirar la Argentina como si fuera un modelo de negocios: habrá inversión; si hay inversión, hay crecimiento, menos pobres y mejora la calidad de vida... la Argentina podrá crecer”.

    El Presidente ironizó, con menciones a los operativos de seguridad por las protestas en el Congreso: “No sé si odian más bañarse o trabajar... Creo que más les molesta trabajar, porque cada dos por tres cuando van a hacer líos al Congreso se llevan lindas duchas”.

    Fuertes críticas de Javier Milei a la oposición: “Horda de vagos”

    El mandatario además redobló las críticas a la oposición, que tildó de “horda de vagos”: “No solo tenemos que gobernar sino que tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos que lo único que saben hacer es dar buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanos para seguir viviendo como vagos”.

    El Presidente está escoltado, además de Adorni, por el jefe de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, y el expresidente del Banco Central y titular de la Fundación Ecosur, Guido Sandleris.

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