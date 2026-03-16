Caso $LIBRA: Diputados opositores piden reactivar la comisión investigadora

El escándalo por la criptomoneda $LIBRA volvió a sacudir el escenario político luego de que legisladores de la oposición pidieran reactivar la comisión investigadora en la Cámara de Diputados . El reclamo se produjo tras la aparición de nuevos chats y llamadas telefónicas entre el empresario Mauricio Novelli y funcionarios del Gobierno , posteriores a la promoción del token por parte del presidente Javier Milei .

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Durante una conferencia de prensa en el Congreso, los diputados señalaron que las nuevas pruebas podrían delimitar responsabilidades políticas del mandatario y de integrantes de su entorno , en una causa que investiga una presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda.

El anuncio fue encabezado por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro , quien confirmó que los bloques opositores impulsarán una segunda comisión investigadora del caso $LIBRA para profundizar el análisis político del escándalo.

Según explicó el legislador, el objetivo es “continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente Milei y de sus funcionarios” en relación con la difusión de la criptomoneda.

Los diputados que participaron del encuentro fueron los mismos que integraron la primera comisión investigadora del caso , que había comenzado a analizar el tema en el Congreso antes de que surgieran nuevas revelaciones periodísticas.

Pedido para apartar al fiscal Eduardo Taiano

Además de impulsar la reactivación de la comisión, los legisladores anunciaron que denunciarán al fiscal federal Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal.

Según indicaron, el funcionario judicial habría “entorpecido el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso” en el marco de la investigación.

Por ese motivo, solicitarán formalmente que Taiano sea apartado de la causa, bajo el argumento de que podría existir un posible encubrimiento de los hechos denunciados.

Los funcionarios que la oposición quiere interpelar

Tras la difusión de nuevos datos sobre el caso $LIBRA, la oposición también resolvió presentar un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que varios funcionarios expliquen sus vínculos con el empresario Mauricio Novelli.

Entre los nombres mencionados aparecen:

Javier Milei , presidente de la Nación

Karina Milei , secretaria general de la Presidencia

Santiago Caputo , asesor presidencial

Demian Reidel, funcionario del Gobierno

Además, los diputados pidieron interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que brinde explicaciones ante el Congreso sobre la participación del Ejecutivo en el caso.

Según señalaron, Karina Milei habría tenido contacto telefónico con Novelli antes y después del lanzamiento del token $LIBRA, además de haber autorizado reuniones vinculadas al proyecto.

El informe que enviarán a la Justicia

Otra de las decisiones anunciadas por la oposición fue remitir el informe final de la comisión investigadora a los querellantes y a los tribunales que llevan causas vinculadas a $LIBRA en el exterior.

Con esta medida, buscan desligar al Estado argentino de las acciones individuales que, según sostienen, habrían realizado Javier y Karina Milei.

Los legisladores afirmaron que ambos habrían utilizado la investidura presidencial y recursos oficiales para participar en una presunta estafa internacional relacionada con la criptomoneda.

Críticas por la presión sobre periodistas

Durante la conferencia de prensa también hubo críticas por la situación de periodistas que investigan el caso $LIBRA.

Los diputados denunciaron una supuesta persecución judicial contra la periodista Natalia Volosin, quien fue citada a declarar en la causa tras difundir información sobre el escándalo.

Según la oposición, esa medida podría vulnerar el secreto de las fuentes periodísticas, un derecho protegido por el artículo 43 de la Constitución Nacional.

En ese contexto, pidieron que la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso convoque a periodistas que investigaron el caso para escuchar sus testimonios y expresar respaldo al trabajo de la prensa.