De visita en Madrid, Javier Milei calificó de "impresentable" al presidente de España, Pedro Sánchez

J avier Milei aprovechó esta tarde el escenario del Madrid Economic Forum , ante unos 7.000 simpatizantes de la ultraderecha española que lo veneran como la contracara de Pedro Sánchez , para volver a atacar a los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla.

El Presidente los calificó de “prebendarios”, “extorsionadores” y “corruptos” cuando le tocó hablar sobre la apertura de la economía argentina.

Después de una hora de lectura sobre teorías económicas, Milei hizo subir al escenario a una mujer del público para sortear sobre qué iba a hablar en términos de economía aplicada. Se rió cuando el dado inflable indicó la opción de “la apertura de los mercados”. Enseguida, el libertario expuso los casos de los empresarios a los que se enfrentó en los últimos días.

Al igual que hizo durante su paso por el Argentina Week en Nueva York , Milei cargó en duros términos contra los dueños de Techint y Aluar, Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, a quienes volvió a llamar “empresarios corruptos” y los acusó de querer extorsionar al Gobierno, pese al pedido que le habían hecho días atrás desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre entablar un diálogo constructivo y respetuoso, y generar las condiciones para poder invertir.

“Lo que se está defendiendo en Argentina es la posibilidad que tienen los empresarios corruptos para seguir cazando en el zoológico. Argentina es el país más cerrado del mundo. Todas esas quejas de apertura indiscriminada son mentiras que quieren instalar”, remarcó. “Lo que se está defendiendo en Argentina es la posibilidad que tienen los empresarios corruptos para seguir cazando en el zoológico. Argentina es el país más cerrado del mundo. Todas esas quejas de apertura indiscriminada son mentiras que quieren instalar”, remarcó.

Milei estructuró su discurso con una oda al sistema capitalista, al que definió como “el único que trae prosperidad a la Tierra”. Además, apuntó contra el presidente español, Pedro Sánchez, a quien llegó a tildar de “impresentable”, y volvió a hacerle un guiño a la administración de Donald Trump.

“Si tuvieran un Banco Central de España, con el impresentable que tienen a cargo del poder, tendrían un desastre peor que el que tienen. Son todas sucursales de la misma basura inmunda, que es el socialismo del Siglo XXI. Afortunadamente, por Donald Trump se está cayendo a pedazos. No está lejos soñar con una Cuba libre”, sentenció Milei.

Al ritmo de Panic Show, el tema de La Renga con el que el Presidente suele hacer sus ingresos al escenario, Milei fue recibido por unas 10.000 personas que se congregaron en el Palacio de Vistalegre, en Madrid, para escucharlo. Acompañó su entrada, bajo el grito de ¡Viva la Libertad Carajo!, frase devenida en marca registrada del Gobierno, mientras parte del público insultaba al presidente Sánchez.

“Me parece que entre las coimas y las saunas no lo quieren mucho”, ironizó Milei apenas se subió al escenario, en una clara chicana destinada al mandatario español, con quien no disimula sus diferencias políticas.

La referencia de Milei no es casual, a mediados del año pasado Sánchez fue relacionado a un escándalo por explotación sexual luego que la oposición española acusara a su suegro, Saturnino Gómez, de haber regenteado saunas donde se ejercía la prostitución.

A lo largo de su alocución, Milei denostó al socialismo, al que acusó de violentar el “derecho a la vida, la libertad, y la propiedad” y en el plano local, lo emparentó al kirchnerismo. “Es una basura inmunda que nos hunde en la miseria”, arremetió. “La caridad no se hace a punta de pistola. Es increíble todo lo caritativo que se puede ser cuando el bolsillo que sufre es el bolsillo ajeno”, cuestionó luego.

Y en un dardo dirigido a una parte de la oposición: “Les dejo una recomendación que le decimos a la sucursal argentina del socialismo, que es el kirchnerismo, que son los kukas: ¡No se dejen psicopatear por los zurdos! Nunca dejen sus bolsillos cerca de un socialista".

El evento comenzó por la mañana con una exposición sobre “Constitución libertaria” y después habrá un debate sobre “La Argentina de Milei” que contará con la presencia del economista Juan Ramón Rallo, amigo del Presidente.

Milei llegó ayer a España después de varios viajes al exterior en los últimos días entre Estados Unidos y Chile. Con una comitiva acotada después de la polémica por el viaje de la esposa de Manuel Adorni a Nueva York, el Presidente no se movió del hotel desde que aterrizó en la capital española. Se puso el mameluco de YPF y recibió esta mañana a Santiago Abascal, líder de Vox, el partido de la ultraderecha, que interrumpió su campaña electoral en Castilla y León para reunirse durante una hora con su amigo.

Después llegó al hotel el economista Jesús Huerta de Soto, un referente de la Escuela Austríaca, que es considerado un maestro por Milei. La charla sobre anarcocapitalismo se extendió durante casi tres horas, pudo reconstruir LA NACION. Y después llegó al hotel Hyatt Regency Hesperia el empresario argentino Martín Varsavsky, residente en la capital española y ferviente oficialista desde las redes sociales.

España se convirtió en la tribuna favorita para Milei, que visitó al país por quinta vez desde que asumió. El libertario, enemistado con Pedro Sánchez, evitó otra vez que fuera una visita de Estado; no hubo contactos con el gobierno local ni con la realeza española. Tampoco estuvo cerca del establishment español, porque el público del Madrid Economic Forum son emprendedores, traders y expertos en criptomonedas.

El influencer de ultraderecha Vito Quiles, uno de los ponentes del evento, aseguró que las entradas se dispararon desde que Milei confirmó su presencia. “Tenían vendidas 5000 entradas, pero cuando se anunció que venía Milei se llegó a 9000 entradas”, dijo en declaraciones radiales. Las entradas más económicas cotizaban 50 euros y las más caras trepaban hasta los 2500 euros, con acceso a las zonas VIP que frecuentaban los speakers del evento.