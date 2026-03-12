    • 12 de marzo de 2026 - 16:05

    Orrego en el cierre de Argentina Week: "Trabajamos para construir algo clave para el desarrollo: confianza"

    El gobernador de San Juan Marcelo Orrego destacó la importancia de generar previsibilidad para impulsar inversiones en el país.

    Marcelo Orrego se expresó en el cierre del Argentina Week que se desarrolló en Nueva York.

    Marcelo Orrego se expresó en el cierre del Argentina Week que se desarrolló en Nueva York.

    “En todo este tiempo hemos trabajado para construir algo clave para el desarrollo: confianza, tanto para la sociedad como para quienes invierten”, expresó el mandatario sanjuanino tras el encuentro que reunió a empresarios, inversores internacionales y funcionarios argentinos.

    Orrego remarcó la necesidad de consolidar condiciones que permitan atraer inversiones y potenciar el desarrollo productivo del país, al tiempo que valoró los espacios de diálogo entre el sector público y privado para generar oportunidades de crecimiento.

    Argentina Week: un evento clave para las inversiones

    La actividad se desarrolló en las oficinas de Microsoft en Times Square y fue organizada por AmCham Argentina. El evento convocó a más de 270 asistentes entre representantes del sector privado y autoridades nacionales y provinciales, en el marco de una semana de actividades orientadas a fortalecer los vínculos económicos entre Argentina y Estados Unidos.

    La jornada contó también con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, además de gobernadores de distintas provincias.

    El encuentro funcionó como cierre de la Argentina Week, una iniciativa destinada a promover oportunidades de inversión en sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria, tecnología e infraestructura, y a posicionar al país ante el mercado internacional.

