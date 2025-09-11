Milei reflota el Ministerio del Interior con Catalán

Tras la abultada derrota bonaerense que lo fuerza a restablecer el diálogo con las provincias, el Gobierno Nacional anunció la vuelta del Ministerio del Interior, relegado a secretaría desde el 4 de junio de 2024, y designó al abogado tucumano, Lisandro Catalán, al frente de la cartera.

Asimismo, informó la confirmación de la mesa federal que buscará articular con los gobernadores, uno de los cambios instrumenta dos por el presidente Javier Milei tras el resultado de las urnas.

Durante la mañana del miércoles, el mandatario encabezó una reunión junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el titular del Palacio de Hacienda, Luis ‘Toto’ Caputo con el flamante ministro, quien hasta entonces se desempeñaba como vicejefe de Gabinete del Interior.

Cabe destacar que Catalano es mano derecha de Francos lo que revela es ascenso del jefe de Gabinete dentro de la estructura del poder político en el gobierno.

A través de su cuenta de X, Francos expresó: “Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán”.

“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, completó.

El libertario compartió el mensaje en su cuenta con la leyenda: “Mesa federal confirmada”. La intención es recuperar el diálogo con los mandatarios provinciales “afines” astillado desde las discrepancias por los cierres de listas de La Libertad Avanza.

Para la compleja tarea que le asignó a Guillermo Francos, el Poder Ejecutivo resolvió recuperar el Ministerio del Interior que, desde el 4 de junio de 2024, con la salida del aquel entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse se redujo a secretaría.

Si bien se trató de un hecho burocrático, en Casa Rosada creen que la recuperación del rango ministerial le otorgará a Catalán, quien hasta entonces se presentaba como funcionario de Interior, un mayor peso para negociar con los gobernadores.

>Milei hablará al país

El presidente Javier Milei hablará en Cadena Nacional el lunes 15 de septiembre a las 21 horas, en lo que será un mensaje clave en el marco de la presentación del Presupuesto 2026. Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.