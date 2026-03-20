Operativo judicial en la AFA: allanaron la sede de Viamonte y el predio de Ezeiza

El juez de Campana Adrián González Charvay ordenó nuevos allanamientos en las dos sedes más importantes de la AFA , ubicadas en la calle Viamonte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en Ezeiza , donde está ubicado el predio Lionel Andrés Messi.

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Durante los operativos, realizados por Prefectura , las autoridades buscaron los contratos firmados entre la entidad rectora del fútbol argentino y la compañía TourProdEter LLC, a cargo de Javier Faroni y Erica Gillete, que ostenta la representación de los negocios de la Selección en el exterior.

González Charvay también es el magistrado que está al frente del expediente por la quinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares que, presuntamente, dirigentes de la AFA habrían adquirido a través de testaferros.

TourProdEnter funcionó como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, en cualquier parte del mundo excepto Argentina. Tenían a cargo “la representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos y/o comerciales en los que participe AFA y/o sus Selecciones Nacionales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de esponsoreo y/o patrocinio que celebre AFA en el exterior”, según consta en la causa.

La firma se llevaba un 30% de comisión más otro 10% por tareas logísticas. Según una denuncia presentada por los dirigentes de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso y Matías Yofe en Campana, existiría una red internacional de intermediarios financieros que, entre 2021 y 2025, habría canalizado por fuera del circuito bancario argentino más de 300 millones de dólares.

En la documentación bancaria aportada por la Justicia de los Estados Unidos también hay indicios de que existieron transferencias de dinero hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.

Por el presunto desvío de dinero se abrieron varias causas. El hecho se investiga en Campana, también en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, que subroga Luis Armella, y en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de la jueza Paula Petazzi.

A criterio del juez González Charvay, corresponde unificar las pesquisas para evitar investigaciones duplicadas o fallos contradictorios. De hecho, en las próximas semanas debería haber una definición de Casación sobre el futuro del expediente.