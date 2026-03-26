Pagos ANSES a jubilados y pensionados abril 2026: aumento, fecha de cobro y bono

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) recibirán en abril un aumento del 2,9%, calculado en base a la inflación informada por el INDEC.
El detalle con todo lo que necesitan saber los abuelos en la Argentina.
Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) recibirán en abril un aumento del 2,9%, calculado en base a la inflación informada por el INDEC.
Esta actualización impacta directamente en los haberes, que se ajustan mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Como ocurre habitualmente, la ANSeS también dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a abril de 2026, según terminación de DNI.
Además, el Gobierno ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que mantiene el mismo valor desde hace dos años. Este refuerzo está destinado principalmente a quienes perciben la jubilaciónmínima, y también se otorga de manera proporcional a quienes cobran por debajo de ese monto, hasta alcanzarlo.
En abril, también se actualizan en el mismo porcentaje la Asignación Universal por Hijo (AUH), AUH hijo con discapacidad, Asignación por Hijo y Asignación por Hijo con discapacidad.
En abril, los jubilados percibirán un aumento del 2,9%.
Fecha de cobro Pensiones No Contributivas (PNC) en abril de 2026
Fecha de cobro jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo en abril de 2026
ANSeS dio a conocer el calendario de pagos de abril 2026.Fecha de cobro jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo en abril de 2026