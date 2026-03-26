Pagos ANSES a jubilados y pensionados abril 2026: aumento, fecha de cobro y bono

El detalle con todo lo que necesitan saber los abuelos en la Argentina.

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Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) recibirán en abril un aumento del 2,9%, calculado en base a la inflación informada por el INDEC.

Esta actualización impacta directamente en los haberes, que se ajustan mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Como ocurre habitualmente, la ANSeS también dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a abril de 2026, según terminación de DNI.

Además, el Gobierno ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que mantiene el mismo valor desde hace dos años. Este refuerzo está destinado principalmente a quienes perciben la jubilaciónmínima, y también se otorga de manera proporcional a quienes cobran por debajo de ese monto, hasta alcanzarlo.

ANSeS en abril 2026: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados con el aumento y bono Jubilación mínima: $380.319,31. Con el bono de $70.000: $450.319,31

$380.319,31. Con el bono de $70.000: $450.319,31 Jubilación máxima: $2.559.188,91.

$2.559.188,91. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,44. Con el bono de $70.000: $374.255,44

$304.255,44. Con el bono de $70.000: $374.255,44 Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $266.223,52. Con el bono de $70.000: $336.223,52

$266.223,52. Con el bono de $70.000: $336.223,52 Pensión Madre de 7 hijos: $380.319,31. Con el bono de $70.000: $450.319,31 En abril, también se actualizan en el mismo porcentaje la Asignación Universal por Hijo (AUH), AUH hijo con discapacidad, Asignación por Hijo y Asignación por Hijo con discapacidad.

En abril, los jubilados percibirán un aumento del 2,9%.