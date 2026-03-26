    • 26 de marzo de 2026 - 13:00

    Pagos ANSES a jubilados y pensionados abril 2026: aumento, fecha de cobro y bono

    El detalle con todo lo que necesitan saber los abuelos en la Argentina.

    Pagos de ANSES.

    Pagos de ANSES.

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    Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) recibirán en abril un aumento del 2,9%, calculado en base a la inflación informada por el INDEC.

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    Esta actualización impacta directamente en los haberes, que se ajustan mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Como ocurre habitualmente, la ANSeS también dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a abril de 2026, según terminación de DNI.

    Además, el Gobierno ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que mantiene el mismo valor desde hace dos años. Este refuerzo está destinado principalmente a quienes perciben la jubilaciónmínima, y también se otorga de manera proporcional a quienes cobran por debajo de ese monto, hasta alcanzarlo.

    ANSeS en abril 2026: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados con el aumento y bono

    • Jubilación mínima: $380.319,31. Con el bono de $70.000: $450.319,31
    • Jubilación máxima: $2.559.188,91.
    • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,44. Con el bono de $70.000: $374.255,44
    • Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $266.223,52. Con el bono de $70.000: $336.223,52
    • Pensión Madre de 7 hijos: $380.319,31. Con el bono de $70.000: $450.319,31

    En abril, también se actualizan en el mismo porcentaje la Asignación Universal por Hijo (AUH), AUH hijo con discapacidad, Asignación por Hijo y Asignación por Hijo con discapacidad.

    En abril, los jubilados percibirán un aumento del 2,9%.

    ANSeS: cronograma de pagos en abril 2026 para jubilados y pensionados

    Fecha de cobro Pensiones No Contributivas (PNC) en abril de 2026

    • Documentos terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril
    • Documentos terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril
    • Documentos terminados en 4 y 5: martes 14 de abril
    • Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril

    Fecha de cobro jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo en abril de 2026

    • Documentos terminados en 0: viernes 10 de abril
    • Documentos terminados en 1: lunes 13 de abril
    • Documentos terminados en 2: martes 14 de abril
    • Documentos terminados en 3: miércoles 15 de abril
    • Documentos terminados en 4: jueves 16 de abril
    • Documentos terminados en 5: viernes 17 de abril
    • Documentos terminados en 6: lunes 20 de abril
    • Documentos terminados en 7: martes 21 de abril
    • Documentos terminados en 8: miércoles 22 de abril
    • Documentos terminados en 9: jueves 23 de abril

    ANSeS dio a conocer el calendario de pagos de abril 2026.Fecha de cobro jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo en abril de 2026

    • Documentos terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril
    • Documentos terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril
    • Documentos terminados en 4 y 5: martes 28 de abril
    • Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril
    • Documentos terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril
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