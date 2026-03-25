Por el descontrol en la ruta, una provincia habilitó a que la gente mande videos de infractores para multarlos

Pasar un vehículo sin respetar la doble línea amarilla es la infracción más común en los caminos de la cordillera mendocina, de tránsito tedioso por la cantidad de camiones, micros y vehículos particulares hacia Chile. Hay cientos de videos virales en redes sociales que muestran esa contravención y desde esta semana, por una modificación a la ley de tránsito provincial, podrán servir de prueba para sancionar infractores .

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La Legislatura de Mendoza aprobó una norma para que cualquier ciudadano pueda registrar y enviar fotos o videos de infracciones viales a través de canales digitales oficiales, como páginas web institucionales o sistemas de mensajería.

La incorporación del artículo 120 bis a la Ley 9.024 de Seguridad Vial menciona que esa foto o filmación no tendrá validez automática como prueba, pero servirá para iniciar una investigación y determinar si existió la infracción o es una imagen creada con IA.

La nueva norma de tránsito dice que será "la autoridad de aplicación la que evalúe el contenido y determine si corresponde remitirlo al juzgado vial competente".

Y explica: "Después de recibir la comunicación ciudadana, el organismo correspondiente deberá elaborar un informe preliminar sobre la posible infracción y elevarlo a la Justicia".

En última instancia los jueces viales definirán si el material sirve como evidencia o si se requieren instancias adicionales de verificación.

Con esta legislación, el Gobierno de Mendoza pretende ampliar su capacidad de control en calles y rutas, con los registros visuales que pueda captar los ciudadanos.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, sostiene que puede funcionar como un mecanismo de prevención. "La posibilidad de ser filmado por otros conductores podría desalentar conductas peligrosas al volante", argumentó Rus.

Una de las posibilidad que evalúa el gobierno provincial es que las imágenes captadas por distintos ciudadanos puedan cargarse a la plataforma Mendoza x Mí, vigente para trámites y servicios estatales digitales. Con el uso de esta herramienta quedaría registrada la ubicación, la hora y la identidad del usuario que realiza la captura de la foto o el video.

El proyecto Cámara testigo fue impulsado por el senador Germán Vicchi, quien sostuvo que la intención es dar un marco legal a una práctica que ya ocurre de hecho, en un contexto donde la mayoría de la población cuenta con celulares capaces de registrar imágenes y videos.

La senadora Cintia Gómez (PRO), señaló: “No se trata de crear un sistema de denuncias automáticas ni de condenas sin control, sino que con esto estamos creando una herramienta de colaboración ciudadana, donde la última palabra la sigue teniendo la Justicia vial. Tenemos que empezar a utilizar las herramientas digitales en beneficio de la comunidad”.

Un espacio de denuncia similar ya funciona en el municipio de Las Heras, que cubre parte de la ruta 7 de alta montaña. Desde el 24 de febrero, Las Heras habilitó una línea de Whatsapp para que los ciudadanos puedan denunciar infracciones de tránsito en rutas provinciales y nacionales que atraviesen el territorio comunal.

En tres semanas de funcionamiento, llegaron 100 reportes con fotos y videos, aunque más del 60% no correspondía a la jurisdicción.

De los registros recibidos, la comuna de Las Heras labró 10 actas en los casos donde se pudo comprobar el incumplimiento. La mayoría correspondió a vehículos que pasaron en doble línea amarilla.