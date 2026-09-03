Qué deben revisar los padres en el juego familiar de Fortnite antes de unirse

Compartir







Las sesiones familiares de Fortnite funcionan mejor cuando los adultos consideran la planificación como parte del juego. El error es tratar cada isla creada por usuarios como si ofreciera siempre el mismo tono, nivel de contenido y espacio social. Un padre o madre que se une a su hijo puede establecer pautas más claras antes de que empiece la partida: revisar el modo, decidir quién puede comunicarse y acordar a qué hora terminarán. Esta sencilla rutina da a los adultos una base común para tomar decisiones, en vez de basarse en suposiciones sobre un modo que no han visto.

Los cosméticos forman parte de esa preparación, pero no son el principal criterio de idoneidad. Hablar sobre Skins de Fortnite permite a los padres explicar que algunos atuendos y accesorios no son compatibles con islas de clasificación más baja. Cuando esto sucede, Fortnite puede mostrar una apariencia alternativa compatible, incluido un atuendo predeterminado. La lección es sencilla: la apariencia de un objeto no define la experiencia elegida para la sesión familiar.

Evalúa cada isla antes de jugar Cada isla publicada recibe una clasificación de edad y contenido mediante IARC. La clasificación correspondiente y los descriptores de contenido aparecen antes de acceder, de modo que los padres pueden evaluar el modo concreto en lugar de guiarse por la reputación general del juego. Las autoridades de clasificación varían según la región, por lo que la información que aparece en la propia pantalla de la familia es la referencia adecuada. Una breve revisión previa por parte de los padres puede aportar contexto sobre la atmósfera y los objetivos de un modo antes de que el grupo entre.

La clasificación de edad máxima en los controles parentales debería ser el punto de partida para una sesión familiar. Puede bloquear las islas que superen el límite elegido, mientras que el PIN de los controles parentales permite desbloquear una isla concreta con una clasificación superior después de que un padre o madre la haya revisado. Los padres también pueden permitir o impedir que un niño diseñe islas mediante Fortnite Creative y Unreal Editor para Fortnite. Esta opción separa el juego publicado de la creación sin tratar las herramientas creativas como un problema.

Establece límites para la comunicación y las compras La comunicación también requiere una configuración cuidadosa. El chat de grupo conecta a las personas que están en el mismo grupo, mientras que el chat de juego puede conectar a los jugadores que comparten una instancia de isla cuando su creador admite esa función. Las opciones «Solo amigos» o «Amigos, miembros del equipo y contactos» crean un entorno definido para el juego supervisado, en lugar de abrir la comunicación a «Todos». Los controles de la cuenta de Epic también abarcan las solicitudes de amistad, el chat de voz, el chat de texto, el filtrado de lenguaje adulto y los permisos de compra. En las cuentas identificadas como de menores de 18 años, el chat está desactivado de forma predeterminada y la posibilidad de unirse al grupo está configurada en «Solo por invitación».