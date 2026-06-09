El hombre de nacionalidad venezolana era gerente general de GenTech, una empresa de suplementos dietarios fundada junto al titular de la Cámara de Diputados.

Quién era Daniel Osorio Peñaloza, el empresario vinculado a Martín Menem que fue hallado muerto en Almagro

La muerte de Daniel Antonio Osorio Peñaloza generó conmoción tanto en el ámbito empresarial como en el político. El ciudadano venezolano, de 46 años, fue encontrado sin vida en un departamento del barrio porteño de Almagro y la Justicia abrió una investigación bajo la carátula de "muerte dudosa" para determinar qué ocurrió.

Osorio Peñaloza mantenía una estrecha relación con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ambos habían desarrollado juntos GenTech Argentina, una empresa dedicada a la producción y comercialización de suplementos dietarios y productos de nutrición deportiva. Dentro de la firma, el empresario se desempeñaba como gerente general y era considerado uno de los principales ejecutivos de la compañía.

Según reconstruyeron distintos medios, el vínculo entre ambos llevaba más de una década. Fuentes cercanas señalaron que Osorio Peñaloza participó del crecimiento de la empresa desde sus primeros años, asumiendo cada vez mayores responsabilidades hasta convertirse en una figura clave dentro de la estructura empresarial.

Tras conocerse la noticia, Menem expresó públicamente su dolor a través de las redes sociales. "Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos", escribió el dirigente libertario al despedir a su socio y colaborador.

El cuerpo de Osorio Peñaloza fue hallado en su departamento luego de que allegados advirtieran que no respondía llamados desde hacía varios días. La investigación quedó a cargo de la Justicia porteña, que espera los resultados de distintas pericias para establecer las causas de la muerte. Entre las hipótesis analizadas inicialmente figura la posibilidad de un hecho vinculado a una "viuda negra", aunque hasta el momento no existe una conclusión oficial.