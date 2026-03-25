Ranking QS 2026: la UBA tiene cinco carreras en el top 50 mundial

La Universidad de Buenos Aires ( UBA ) volvió a destacarse en el ranking QS por disciplinas 2026, con cinco carreras entre las 50 mejores del mundo y 12 en el top 100 global. En total, Argentina mantiene 18 disciplinas entre las mejores 100, la misma cantidad que en 2025.

El QS World University Rankings by Subject 2026 evalúa más de 21.000 programas académicos de 1.900 universidad es en 100 países, en 55 disciplinas y cinco grandes áreas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

En esta edición, 1 6 universidades argentinas suman 134 apariciones en el ranking, con una mejora neta del 12%, según el comunicado de QS: 43 posiciones suben, 27 bajan, 44 se mantienen y 20 ingresan por primera vez. La UBA concentra 45 de las 134 apariciones argentinas –un tercio del total– y lidera a nivel nacional en 42 áreas del conocimiento.

Cinco disciplinas de la UBA se ubican en el top 50 mundial: Lenguas Modernas (22°), Ingeniería en Petróleo (35°), Antropología (43°), Derecho (34°) e Historia del Arte (rango 26-50) . La carrera de Letras –Lenguas Modernas– de la UBA es la mejor rankeada de todas las que se dictan en el país.

Además, la UBA mantiene 12 disciplinas dentro del top 100, entre ellas Arquitectura, Historia, Comunicación y Veterinaria (todas ellas en el puesto 51°). También se mantienen Política y Estudios Internacionales (99°), Sociología (64°) y Arte y Diseño (74°).

Otras universidades argentinas

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se ubica como la segunda institución con más presencias (25) y es la que más mejora en esta edición, con un crecimiento del 36% en sus posiciones. Su desempeño más destacado se da en Estudios del Desarrollo (rango 51-100).

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC), con 18 entradas, también registra avances en áreas como Artes y Humanidades y Ciencias Sociales.

Entre las instituciones privadas, logran ubicarse dentro del top 100 la Universidad de Palermo con Diseño (puesto 74), la Universidad Católica Argentina (UCA) con Teología (rango 51-100) y la Torcuato Di Tella (UTDT) con Política y Estudios Internacionales (puesto 100).

Desde la Universidad Austral resaltaron su liderazgo entre las instituciones privadas argentinas en disciplinas como Derecho, Medicina, Negocios y Filosofía. Su rector, Julián Rodríguez, señaló que estos resultados “reflejan la solidez de un proyecto académico consistente, que no responde a un logro aislado, sino a un trabajo sostenido en el tiempo”. La universidad se destaca en el área de Negocios y Management, donde alcanza el puesto 131 a nivel global.

Otras instituciones argentinas con carreras rankeadas son las universidades nacionales de Rosario (UNR), San Martín (UNSAM), Litoral (UNL), Cuyo (UNCUYO), Mar del Plata (UNMdP) y Comahue (UNComa). Entre las privadas figuran la Universidad de San Andrés (UdeSA), el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).