Revés a los gremios aeronáuticos: fijan los servicios mínimos que deberán garantizarse en los vuelos durante un paro

La actividad fue declarada servicio esencial, por lo que se debe asegurar el 75% del servicio durante una medida de fuerza.

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La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) reglamentó la prestación mínima de los servicios aéreos durante los conflictos gremiales. La decisión se formalizó este jueves a través de la resolución 173, publicada en el Boletín Oficial. De este modo, los gremios aeronáuticos deberán asegurar el 75% del servicio durante un paro, dado que la actividad está considerada servicio esencial.

La medida de la ANAC surge ante los reiterados conflictos que perjudicaron el normal funcionamiento de los aeropuertos. El cálculo de la prestación mínima se aplicará sobre la franja horaria afectada de la programación que “incluye la operación regular y no regular dentro, desde o hacia la Argentina”. Una vez finalizada la huelga, el tránsito aéreo deberá normalizarse en un plazo máximo de 30 minutos.

“En ningún caso, la medida de fuerza podrá afectar aeronaves públicas o sanitarias, ni aeronaves en vuelo o que hubieran iniciado su operación con anterioridad al inicio de la medida, ni las operaciones aerocomerciales regulares o no regulares desde o hacia aquellos destinos que posean una única frecuencia diaria de transporte”, aclaró la ANAC.

El Gobierno indicó que la interrupción o alteración en la prestación de los servicios aerocomerciales y de navegación aérea “pueden comprometer la seguridad operacional y afectar la movilidad de pasajeros y mercancías“.