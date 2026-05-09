Scaloni aprieta la nómina mundialista y crecen las apuestas

La cuenta regresiva mundialista cambió el ritmo de los entrenamientos del cuerpo técnico de Lionel Scaloni y los relojes de la AFA marcan algo más rápido que la rutina diaria. Con la prelista de 55 nombres entregada a la FIFA el 11 de mayo y la nómina definitiva con tope para el 30, las cuotas que muestra https://1xbet.es/es ubican a la albiceleste entre las máximas candidatas al bicampeonato y arrastran movimientos llamativos en los mercados europeos. Detrás de los 22 nombres casi tatuados, cuatro cupos siguen abiertos y empujan a los suplentes a jugar cada minuto como si fuera una final del Apertura.

El arco está prácticamente cerrado y la zaga repite caras conocidas; las dudas serias caen sobre el carril izquierdo y los extremos rápidos. La lesión de grado 1 en el ligamento de la rodilla de Cuti Romero, que ya quedó descartado por el Tottenham para el resto de la temporada, mantiene en alerta al cuerpo técnico, aunque la idea es preservarlo para que llegue limpio al estreno. Más arriba, la pelea por el último cupo de delantero por afuera lo dirimen Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono, mientras el tercer 9 lo discute el Flaco López frente a la sombra de la grave lesión de cruzados de Joaquín Panichelli, segundo goleador de la Ligue 1 hasta ese mes maldito.

Sector Nombres Que Vuelan Solos Pelea De Último Cupo Bajo los tres palos Dibu Martínez, Rulli, Musso Walter Benítez quedó relegado Zaga y laterales Cuti Romero, Otamendi, L. Martínez, Molina, Montiel, Tagliafico, Balerdi Senesi, Medina, Acuña, Gabriel Rojas Mediocampo Mac Allister, Enzo, De Paul, Paredes, Palacios, N. González, Simeone, Nico Paz Mastantuono, Perrone Ataque Messi, J. Álvarez, Lautaro, Almada Garnacho, Prestianni, J. M. López

Messi, mientras tanto, sostiene que se evalúa día a día y la decisión queda atada a su pretemporada; de confirmarse, llegaría a su sexta cita mundialista, marca que sólo iguala un puñado de futbolistas en la historia.

Búnker En Kansas City Y Roce Final Mundialista

Desde finales de mayo, el plantel se instala en Kansas City. El cuerpo técnico eligió esa base por las distancias cortas a las dos sedes del Grupo J y por las facilidades de entrenamiento que evitan vuelos largos durante la fase inicial. Antes del debut, dos amistosos servirán como último filtro. El 6 de junio, el rival serán los hondureños en el Kyle Field; el 9, llegan los islandeses al Jordan-Hare Stadium. Scaloni los planteó como ventana real de evaluación y no como simple precalentamiento.

Los mercados de apuestas pre-mundialistas también entraron en ebullición y los operadores reportan picos de actividad en cuotas para campeón, primer goleador y primer puesto del Grupo J. Durante el registro en el sitio de 1xBet, ingrese el código promocional 1x_3831408 para obtener la oportunidad de aumentar el bono máximo en el primer depósito. El monto del bono y las condiciones de apuesta dependen del país de registro, por lo que antes de realizar el primer depósito, asegúrese de familiarizarse con las reglas de acreditación de bonos en el sitio oficial. La defensa del título suma presión a esos pizarrones, donde la albiceleste compite con franceses, brasileños y españoles por el favoritismo más alto.

Grupo J Plantea Tres Pruebas Para Defender El Trono

El estreno llega el 16 de junio a las 22 hora argentina frente a los argelinos en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Seis días después, el cruce con los austríacos se juega a la tarde en el AT&T Stadium de Dallas, en un horario que el cuerpo técnico ya pidió simular en los entrenamientos para acostumbrar al plantel al calor texano. El cierre llega el 27 de junio contra los jordanos en el mismo escenario de Dallas, debutantes mundialistas que aterrizan con el envión de su primera clasificación y las ganas de incomodar a un campeón.

El primer puesto de zona es la meta declarada y abre un camino de 16avos contra el segundo del grupo H, donde esperan los uruguayos, los españoles, los saudíes y los caboverdianos. Una caída a tercero forzaría una tabla cruzada con sorpresas posibles. Scaloni repite en cada conferencia que nadie tiene el lugar asegurado y los entrenamientos en suelo estadounidense todavía pueden mover algún nombre de la lista final que vas a ver oficial el 30 de mayo.