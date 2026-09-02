Tres formas de reinventar a un superhéroe en la pantalla grande

¿Qué hace un estudio cuando un superhéroe conocido necesita empezar de nuevo sin dejar de parecer familiar? Puede reiniciar desde cero, integrarlo en una continuidad mayor o trasladar su lógica a otro formato para reconstruir al personaje con más tiempo. Entre 2014 y 2017, tres producciones mostraron con claridad esos caminos: la segunda película del Spider-Man de Andrew Garfield, la llegada de Tom Holland a su primera aventura individual dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y la serie televisiva protagonizada por Melissa Benoist.

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Compararlas tiene sentido porque ninguna parte del mismo lugar. Una intenta consolidar un reinicio cinematográfico, otra presenta a un héroe que ya existe dentro de un universo compartido y la tercera demuestra cómo la televisión puede apropiarse del imaginario superheroico para desarrollar una identidad durante varias temporadas. Son soluciones diferentes para una pregunta común: cómo volver contemporáneo a un personaje que ya trae décadas de historia encima.

En 2014, Sony estrenó El sorprendente Hombre Araña 2: La venganza de Electro , dirigida por Marc Webb y protagonizada por Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx y Dane DeHaan. La película, disponible también en Mercado Play, pertenecía a una etapa en la que el estudio buscaba ampliar rápidamente el mundo iniciado dos años antes con The Amazing Spider-Man.

Su propuesta descansaba sobre una idea muy propia del blockbuster de comienzos de la década de 2010: el reinicio debía diferenciarse visual y emocionalmente de aquello que reemplazaba. Garfield ofrecía un Peter Parker más inquieto, irónico y físicamente expresivo que el interpretado por Tobey Maguire. Webb, proveniente del drama romántico, dedicaba especial atención a la relación entre Peter y Gwen Stacy, interpretada por Stone.

Tres años después, Spider-Man volvía a cambiar de rostro, pero la estrategia era otra.

Continuidad: un héroe que no necesita explicar su origen

Spider-man: De regreso a casa, estrenada en 2017 y dirigida por Jon Watts, convirtió a Tom Holland en protagonista de su primera película individual como Peter Parker, acompañado por Michael Keaton, Robert Downey Jr., Marisa Tomei, Zendaya y Jacob Batalon. La versión del personaje ya había sido presentada en Captain America: Civil War, de modo que la película podía evitar otro relato detallado sobre el nacimiento del héroe.

Ese cambio parece menor, pero modificó profundamente el mecanismo del reinicio. En lugar de borrar la continuidad anterior para comenzar desde cero, Marvel Studios y Sony insertaron al personaje en un mundo cinematográfico que el público ya conocía.

Jon Watts podía entonces concentrarse en otra pregunta: ¿cómo vive un adolescente común sabiendo que existen los Avengers?

El resultado se acerca por momentos a la comedia escolar. Los pasillos, las fiestas, los compañeros de clase y las pequeñas humillaciones adolescentes tienen tanto peso dramático como las secuencias de acción. Peter no busca descubrir qué significan sus poderes; intenta demostrar que merece ocupar un lugar entre héroes mucho más experimentados.

La televisión como laboratorio de identidad

Entre ambos estrenos apareció una tercera posibilidad. Supergirl debutó en televisión en 2015 con Melissa Benoist como Kara Zor-El. La producción comenzó en CBS y terminaría desarrollándose durante seis temporadas, hasta 2021. Junto a Benoist participaron intérpretes como Chyler Leigh, Mehcad Brooks, David Harewood y Calista Flockhart.

Aquí la reinvención no dependía de condensar todo en dos horas. El formato episódico permitía construir gradualmente relaciones laborales, familiares y afectivas alrededor de Kara. La identidad superheroica podía convivir con conflictos cotidianos durante decenas de capítulos.

La diferencia de escala era decisiva. Mientras una película necesita organizar grandes puntos dramáticos con enorme economía narrativa, una serie puede detenerse en personajes secundarios y dejar que ciertas relaciones cambien lentamente. La superheroína se convierte así menos en el centro de un acontecimiento excepcional que en alguien cuya excepcionalidad debe incorporarse a una rutina.

Guion y tono: ¿qué sacrifica cada modelo?

El reinicio de Marc Webb es el más abiertamente melodramático de los tres. Su principal fortaleza aparece cuando la película reduce el ruido de la maquinaria superheroica y se concentra en Peter y Gwen. Garfield y Stone construyen una relación basada en velocidad verbal, incertidumbre y una química que le da al relato una dimensión íntima.

Su debilidad proviene de la dirección contraria: la necesidad de expandir una futura franquicia introduce numerosas líneas narrativas, personajes y promesas. Es un ejemplo muy claro de cómo una película puede ser, al mismo tiempo, historia y plataforma para historias todavía inexistentes.

Homecoming trabaja con una economía diferente. Watts construye buena parte de su identidad mediante la comedia adolescente y convierte las limitaciones de Peter en una ventaja. El personaje todavía está aprendiendo, se equivoca y ocupa una posición pequeña dentro de un universo gigantesco. Esa asimetría le proporciona personalidad propia.

La serie de Kara, por su parte, apuesta por la acumulación. Su mayor recurso no es una única escena espectacular, sino el tiempo disponible para desarrollar vínculos y conflictos. A cambio, la producción televisiva debe administrar presupuestos, ritmos episódicos y temporadas extensas, condicionantes muy distintos a los de una superproducción cinematográfica.

¿Qué versión de Spiderman es la favorita del público?

No hay un ganador absoluto porque cada modelo resuelve mejor un problema distinto.

La película de Andrew Garfield resulta especialmente atractiva para quienes valoran el melodrama romántico, la expresividad visual y una versión más atormentada del héroe.

La etapa de Tom Holland funciona mejor para quien prefiere humor adolescente, ritmo ligero y conexión con un universo cinematográfico mayor.

La serie encabezada por Melissa Benoist es la opción más adecuada para quien busca convivencia prolongada con los personajes y una evolución construida a través del tiempo.

Las tres demuestran que reinventar un superhéroe no significa necesariamente cambiar sus poderes, su traje o su origen. A veces basta con modificar la estructura que lo contiene. El reinicio apuesta por empezar otra vez; la continuidad convierte al personaje en una pieza de un mundo mayor; la televisión cambia velocidad por permanencia.

Para una mirada puramente cinematográfica, Homecoming ofrece el mecanismo más equilibrado. Para quien privilegia intensidad romántica y personalidad visual, la película de Webb conserva mayores singularidades. Y para quien busca desarrollo progresivo antes que concentración narrativa, la versión televisiva de Kara tiene una ventaja imposible de reproducir en dos horas. Tres caminos distintos y, sobre todo, tres respuestas válidas a una de las preguntas centrales del cine de franquicias: cómo hacer que un héroe conocido vuelva a sentirse nuevo.