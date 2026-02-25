Un empresario que vende cubiertas para vehículos reconoció que “estábamos robando con el precio”

El CEO de Gomería Neumen, Roberto Méndez , admitió que los neumáticos, previo a la desregulación del mercado estaban caros y que obtuvieron rentabilidades altísimas a partir de la remarcación de precios, posibilitada por las restricciones a las importaciones.

“Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios , porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, dijo en diálogo con el streaming Ahora Play.

“Veo bien lo de Sturzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos remarcando con un 60-70%”, contó.

Mendez aseguró que trabaja hace 42 años en el sector del neumático y su empresa tiene hoy 520 empleados, con 40 puntos de venta en todo el país.

Asimismo, señaló que ahora la rentabilidad bruta, antes de impuestos, no debería ser menor al 22%, porque en la Argentina, “los impuestos son muy distintos a los que existen en Europa o Estados Unidos”, por lo que, a criterio de Méndez, ese piso resulta clave para que el negocio sea viable.

“Después de impuestos, queda muy poquito. Aunque quede poco, uno tiene que buscar el volumen y aparte el servicio”, consideró.

Frente a estas declaraciones, el presidente Javier Milei enfatizó a través de su cuenta de X: “DEDICADO A LOS DELINCUENTES QUE HACEN DEL NACIONALISMO BARATO UNA BANDERA PARA ROBAR A LOS ARGENTINOS DE BIEN”.

Por otra parte, ante el bajo consumo y los numerosos cierres de empresas, entre ellas Fate, Méndez dijo: “Tenemos que buscar una solución lo antes posible, ya mismo. El pueblo argentino ya no aguanta más. En mi empresa, por ejemplo, tuvimos que reconvertirnos de cierta forma, porque el neumático funciona como un supermercado: la gente compara precios y compra de contado”.

“En Neumen hoy ofrecemos 12 cuotas con interés y hemos logrado incrementar las ventas en comparación con el año pasado, cuando la venta de neumáticos en febrero cayó un 23%. Esto demuestra que la necesidad de la gente de pagar en cuotas, de diferir los pagos, es evidente”, mencionó.

Explicó que su gomería vende en un 90% la marca Pirelli, aunque “si el mercado me pide me pide cubiertas baratas, yo voy a vender cubiertas baratas. Yo tengo que mirar la subsistencia, más que el amor que siento por Pirelli”.

Al mismo tiempo, Méndez alertó por el aumento de las importaciones de neumáticos más económicos: “Una familia no puede arriesgarse con una cubierta de baja calidad. La cubierta del auto es algo crítico: uno viaja con la familia y no puede comprometer su seguridad por ahorrar unos pesos”.

En cuanto al ingreso de mercadería de China, consideró que “algunas cubiertas chinas son buenas, pero no todas lo son. A mí me ha pasado que los fabricantes me preguntaron a qué precio quería que me fabriquen una cubierta. Jamás, en mis 40 años en Pirelli, me preguntaron algo así”.

“La preocupación principal es que siguen ingresando libremente las cubiertas de China. Ahí sí habría que establecer algún control, no como con el resto del mundo. Con China no se puede competir en igualdad de condiciones: ellos pagan salarios más bajos y tienen jornadas laborales mucho más extensas”, afirmó Méndez.

Y agregó: “Acá tenemos que ponernos de acuerdo: fabricantes, concesionarios, distribuidores y el gobierno. El Estado tiene que hacer algo por las empresas; no se trata solo de reducir unos puntos o bajar un impuesto. Lo fundamental es establecer un mecanismo antidumping para las cubiertas de China”.

La discusión surge tras el cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate, que derivó en el despido de 920 trabajadores. Si bien la empresa venía con problemas estructurales hace tiempo, aseguraron que las importaciones chinas fue un factor de peso a la hora de tomar la decisión.