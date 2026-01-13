Un guardavidas contó cómo fue el meteotsunami en Mar del Plata: “Se formó un remolino negro” El fenómeno sorprendió a miles de turistas en Santa Clara del Mar cuando el agua se retiró abruptamente y una ola de gran tamaño arrastró personas y pertenencias, dejando un saldo de un muerto y decenas de heridos.

Una ola gigante arrasó con la playa, sorprendiendo a miles de turistas en Santa Clara, Mar del Plata y Mar Chiquita, dejando como saldo un muerto y decenas de heridos, uno de ellos grave tras sufrir un infarto en medio de la situación. El fenómeno, descrito como “mini tsunami” u “olas vagabundas”, tomó por sorpresa a los veraneantes en la playa California Beach.

Todo comenzó cerca de las 16, cuando el calor llevó a una multitud a la orilla. De forma repentina, el mar se retiró varios metros, generando incertidumbre y desconcierto. “La verdad que fue impresionante, es un fenómeno que no estamos acostumbrados a tener acá y menos sin una sudestada ni un viento puntual. Que de la nada se retire el mar…”, relató Maximiliano Preenski, guardavidas que participó en los rescates, en diálogo con TN. En cuestión de minutos, una ola de grandes proporciones avanzó sobre la franja de arena, arrastrando a personas, sombrillas, bolsos y reposeras.

La magnitud del evento llevó a que se evacuaran preventivamente todas las playas de la zona. Las autoridades reportaron la muerte de un joven, quien fue empujado por el agua contra unas rocas, y la atención médica de al menos 35 heridos.

La escena en la playa se tornó caótica, con bañistas luchando por salir del agua y otros colaborando en los rescates. “De repente el mar se retiró hacia atrás y al minuto vino una ola gigante que se llevó todo, a la gente, a las sombrillas, la gente que estaba sentada, mucha gente que no podía salir del mar, los guardavidas no daban abasto”, narró Sofía Giménez, periodista de TN que fue testigo del meteotsunami.

En el operativo participaron guardavidas, surfistas y agentes de Defensa Civil, quienes lograron evacuar a cerca de 5.000 personas. Preenski recordó que primero socorrieron a quienes estaban en mayor riesgo y, después, organizaron la retirada general.

El impacto de la ola se extendió más allá de las personas. Pertenencias quedaron esparcidas, perros fueron rescatados por sus dueños y la playa quedó completamente vacía en minutos. “Había muchos niños. Era muy desesperante porque estábamos en la orilla y de repente el agua te llegaba por encima del cuello, era una locura, mucha gente desesperada y por suerte vino la gente de defensa civil a retirar a la gente”, añadió. A la zona arribaron ambulancias, policías y equipos médicos, que asistieron a heridos y a personas afectadas por cuadros de tensión y golpes de calor.

El fenómeno desconcertó tanto a locales como a turistas. “Nunca vi algo así, se retiró el agua y entre las corrientes que había se hizo un fenómeno superextraño”, describió Preenski en diálogo con TN.

El hecho fue confirmado por Fabián García, titular de Defensa Civil