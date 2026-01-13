Una pareja murió calcinada tras un trágico choque en la ruta: su auto se incendió y quedaron atrapados Raúl “Nelo” Ávalos (60) y “Estelita” Sosa (52), ambos docentes, protagonizaron un violento impacto frontal a la altura de Santo Tomé. El profundo dolor en la comunidad educativa de Misiones, de donde eran oriundos

Raúl Eduardo Ávalos (60) y Estela María Sosa (52), un matrimonio de docentes oriundo de la ciudad de San Vicente, provincia de Misiones, salieron de viaje el pasado viernes por la ruta nacional 14. El viaje se desarrolló sin mayores complicaciones durante largos kilómetros. Pero a la altura de Santo Tomé, Corrientes, un repentino choque frontal contra un camión los convirtió en víctimas de una tragedia: tras el impacto, la pareja quedó atrapada en el auto, el vehículo se incendió y ambos murieron calcinados.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el siniestro ocurrió cerca de las 11.30, a la altura del kilómetro 693 de la RN 14 -a pocos metros de la curva donde se encuentra el santuario del Gauchito Gil-, que comunica a la localidad de Ceibas, en la provincia de Entre Ríos, con la ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el auto en el que viajaban Ávalos y Sosa impactó de frente contra un camión conducido por un chofer de 27 años. Y la colisión tuvo el peor desenlace.

Tras el impacto, el auto en el que circulaba el matrimonio quedó incrustado debajo del chasis del camión y quedó envuelto entre las llamas en cuestión de segundos. El matrimonio, lamentablemente, nunca pudo salir por sus propios medios del vehículo, ni tampoco llegó a ser rescatado, por lo que ambos docentes fallecieron calcinados.

A raíz del voraz incendio, personal del cuartel de Bomberos Voluntarios Santo Tomé se hizo presente en el lugar y se ocupó de apagar el fuego. Al controlar las llamas, los brigadistas hallaron los cuerpos de las víctimas.

Por su parte, el chofer del camión resultó ileso y pudo descender de la cabina sin inconvenientes.

Las trágicas muertes de Ávalos y Sosa provocaron un profundo dolor en la comunidad educativa de la ciudad misionera de San Vicente. Mientras que Raúl era profesor de Lengua en el Instituto de Enseñanza Agropecuaria y Electromecánica (IEAE) N° 3 de dicha ciudad, Estela, su esposa, se había formado en el Instituto Superior de Formación Docente “Jorge Luis Borges” y actualmente era maestra jardinera del Núcleo Educativo de Nivel Inicial (NENI) N° 2048.

Al conocer la lamentable noticia, colegas de ambos se volcaron a las redes sociales para compartir unas palabras de despedida. “Querida colega, querida mae, Estelita Sosa, no hay palabras para este día trágico, Dios tiene el control, y cada uno tiene su día de llegada y de partida”, escribió la directora del establecimiento educativo en el que trabaja.