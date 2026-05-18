Vacaciones de invierno 2026: fechas oficiales de cada provincia

Las vacaciones de invierno 2026 en Argentina ya tienen fechas establecidas para cada provincia.
Se establecieron 3 periodos vacacionales.
Las vacaciones de invierno 2026 en Argentina ya tienen fechas establecidas para cada provincia.
Este calendario es de importancia especial para los operadores turísticos, ya que históricamente, Córdoba recibe un gran número de visitantes de Buenos Aires y Santa Fe durante las vacaciones de invierno.
Santa Fe va a coincidir con las vacaciones de Córdoba, lo que podría intensificar el turismo en la última semana de julio. Las provincias vecinas han intentado sincronizar sus fechas de receso para facilitar el movimiento turístico.