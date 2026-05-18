    • 18 de mayo de 2026 - 08:36

    Vacaciones de invierno 2026: fechas oficiales de cada provincia

    Se establecieron 3 periodos vacacionales.

    Vacaciones de invierno.

    Vacaciones de invierno.

    Foto:

    Las vacaciones de invierno 2026 en Argentina ya tienen fechas establecidas para cada provincia.

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    Provincias: vacaciones entre el 6 y el 17 de julio

    • Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.

    Provincias: vacaciones entre el 13 y el 24 de julio

    • Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

    Provincias: vacaciones entre el 20 y el 31 de julio

    • Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

    Este calendario es de importancia especial para los operadores turísticos, ya que históricamente, Córdoba recibe un gran número de visitantes de Buenos Aires y Santa Fe durante las vacaciones de invierno.

    Santa Fe va a coincidir con las vacaciones de Córdoba, lo que podría intensificar el turismo en la última semana de julio. Las provincias vecinas han intentado sincronizar sus fechas de receso para facilitar el movimiento turístico.

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