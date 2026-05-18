Vacaciones de invierno 2026: fechas oficiales de cada provincia

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Las vacaciones de invierno 2026 en Argentina ya tienen fechas establecidas para cada provincia.

Provincias: vacaciones entre el 6 y el 17 de julio Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Provincias: vacaciones entre el 13 y el 24 de julio Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Provincias: vacaciones entre el 20 y el 31 de julio Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Este calendario es de importancia especial para los operadores turísticos, ya que históricamente, Córdoba recibe un gran número de visitantes de Buenos Aires y Santa Fe durante las vacaciones de invierno.