Ataque aéreo en Irán daña centros petroquímicos estratégicos en el sudoeste del país

Bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre complejos en Juzestán ponen en jaque la infraestructura energética y económica del régimen iraní.

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Varias empresas petroquímicas de la provincia de Juzestán, en el suroeste de Irán, sufrieron daños en sus instalaciones a causa de ataques aéreos de Estados Unidos e Israel este sábado, según informaron los medios estatales iraníes.

Aviones de combate bombardearon el complejo petroquímico de Bu Ali y el de Bandar Imam, donde algunas partes de las instalaciones resultaron dañadas, de acuerdo con lo reportado por la agencia estatal iraní Tasnim. Asimismo, la Zona Petroquímica Especial de Mahshahr también fue alcanzada en una serie de ataques que golpearon directamente al corazón productivo de la región.

Estas empresas, son consideradas filiales del gran grupo petroquímico iraní Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC), conglomerado que, según sostiene Estados Unidos, funciona como el brazo de ingeniería del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Debido a este vínculo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había sancionado a estas filiales en 2019.

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Respecto a las consecuencias humanas de la ofensiva, la agencia Tasnim citó a Valiollah Hayati, funcionario encargado de hacer cumplir la ley en la provincia de Juzestán, quien afirmó que existe un “alto potencial de víctimas” tras los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel.