Largas horas de espera para atención médica es el común denominador en hospitales públicos del país.



El presidente Alberto Fernández dijo que después de la legalización del aborto, "Argentina iba a ser un país más justo". Señor presidente: un país más justo es donde los pobres no tienen que levantarse a las 3 de la mañana para hacer 5 horas de cola para que los atiendan en el hospital público. Un país más justo, es donde los barrios pobres tienen centros de salud descentralizados y no se los cierran por Covid. Un país más justo que tenga en cada escuela pública de la República asistentes sociales, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos. Al igual que los tiene los colegios privados. Un país más justo, es donde los colegios públicos se enseñen talleres de ajedrez, huertas familiares, economía circular y cooperativismo. Y todos los talleres que estimulen las inteligencias múltiples (Howard Gardner) de los alumnos desde Nivel Inicial. Esto se da en Colegios privados y muy poco y nada en los públicos.



Un país más justo, es que la gente pobre tenga canasta familiar digital según ha dicho la CEPAL. Es decir, banda ancha, celular y notebook para cada persona. Un país más justo, es en el que se practica telemedicina en las zonas rurales para que las personas que vivan en medio del campo no tengan que emigrar a la ciudad y vivir precariamente. Un país más justo, es el que tiene todos sus archivos históricos digitalizados para que no estén llenos de tierra. Donde chicos y grandes pueden estudiar su historia e identidad nacional. Un país más justo, es su lugar donde se hace un abordaje interdisciplinario de la pobreza la cual es multicausal. Un país más justo, es una nación que combate la desnutrición, no sólo el hambre que son cosas distintas. Un país más justo, es donde todos sus habitantes tengan sueldos dignos por encima de la inflación.



La solución no es matar, sino contener, señor Presidente.

Por Ricardo Sánchez Alonso

Licenciado en Ciencias de la Educación

DNI 25.823.347