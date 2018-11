Señor director:



Desde hace años que el asfalto de la avenida Hipólito Yrigoyen está deformado en distintos sectores. Esto se debe al tránsito pesado que pasa por la zona. Me refiero en especial a los camiones. Esto ocurre desde las cercanías de la plaza de Santa Lucía en ambos carriles hasta llegar a avenida Rawson. Se nota muy en especial debajo del puente de avenida de Circunvalación y en las orillas de las banquinas. Este problema de la calzada deformada es un peligro, debido a que por la zona la circulación de vehículos de todo tipo es intenso y muchos conductores no conocen. Por lo tanto, a veces, motos como autos suelen perder el control. Pero a la vez, sus conductores, logran estabilizar los rodados con dificultad. Es de esperar que las autoridades responsables, se hagan cargo de repavimentar esa zona, para prevenir y no tener que lamentar accidentes.