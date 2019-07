Señor director:



¡Violencia es mentir! Así diría el Indio Solari, en uno de sus temas. Desde la biblioteca Luis Solera creada hace 9 años, amparada por Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de la Nación). Allí además funciona la producción del programa radial "No le busques la quinta pata al gato'', que se difunde por Radio Ullum 87.9 y el diario digital www.diariovalledetulum.com.ar. Somos productora de contenidos ante Enacom, ganamos dos años consecutivos proyectos en desarrollo social de la Nación para proveer de instrumentos para los jóvenes ulluneros en las comparsas.



Por eso creemos que los jóvenes no son o al menos de ese estrato social, si del ámbito político, quizá por el programa radial y el diario digital que hacemos, al verter allí opiniones y noticias que quizá incomodan a ciertas personas que quieren que no hayan más voces, así la gente sigue sumergida en la pobreza, sumisos a ellos. Es la única razón que creemos tuvo este acto de vandalismo, rompiendo el cartel de entrada de la misma que está ubicado a seis metros, por eso decimos que niños no son, si no adultos, y la fuerza para despegar las letras, se nota la violencia. Hicimos la denuncia policial y ahora tenemos miedo, porque no sabemos de qué pueden ser capaces, en la madrugada del domingo sucedió. Repudiamos todo acto de violencia hacia cualquier institución o personas que portadoras de IDEAS. Ese no es el camino.





Daniel Valenzuela

Presidente de la Biblioteca "Luís Solera''

DNI 17.987.729