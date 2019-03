Señor director:



Hace unos días caminaba con mis hijos por la plaza 25 de Mayo. Al llegar a la fuente me asusté mucho al ver los cables en el agua. Pero, más aún al ver la precariedad de su instalación. Y, más aún, me pareció ver que algunos de ellos estaban "pelados", es decir, sin su cobertura aislante. Es por eso que decidí escribir esta carta para hacer pública esta situación. Esto con el fin de que las autoridades municipales tomen nota y solucionen el problema de inmediato, debido a que son miles las personas que transitan por ahí, beben agua de los sapitos, y además, los turistas y los mismos comprovincianos que llegan a la plaza se sacan fotos y tocan el agua. En definitiva, la fuente de la plaza principal de nuestra provincia merece estar en óptimas condiciones y lógicamente, la seguridad de que allí no ocurra una tragedia con cables eléctricos.