Señor director:



La temporada otoño invierno es cuando menos luz diurna hay en nuestro hemisferio. En nuestro país y en particular en San Juan, se nota mucho. Esto es debido a que el sol se oculta más temprano y sale más tarde. Podemos decir que a eso de las 19 ya está de noche, mientras que casi a las 8:30, recién notamos la luz solar. Por lo tanto, se hace necesario que nuestra provincia tenga un alumbrado público de excelencia. Ya en el siglo XXI no puede haber excusas para que esto no suceda, porque siempre es lo mismo: calles mal iluminadas, problemas de accidentes y de inseguridad, son el común denominador para esta situación. Y, digo esto, porque cuando sucede una colisión con heridos o un hecho de inseguridad pública, ningún organismo del estado se hace responsable. Sólo la Policía y Salud Pública se hacen presentes en estos hechos. Por lo tanto, se hace necesario que los municipios de toda la provincia trabajen en un plan para renovar todo el alumbrado público con el fin de que los sanjuaninos nos sintamos seguros. Es más, creo que la provincia debería promover un plan de energía solar para promover todos sus beneficios en cada hogar, no sólo en parques solares.



Alberto Gómez

DNI 6.209.583