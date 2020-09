Señor director:



En este tiempo histórico que nos toca vivir como humanidad, ante una crisis sanitaria, debemos ser responsables, empáticos y solidarios entre todos. Más aún en los lugares donde vivimos. En ese sentido me refiero a San Juan. Cada departamento, barrio o pueblo. Todos, como seres pensantes que somos, debemos comportarnos con sentido responsable y de disciplina. Uno de los focos que hay que combatir para evitar enfermedades es la higiene. Desde la personal, pasando por la hogareña como también comunitaria. Es decir que no debemos arrojar basura donde no corresponde. Tenemos que mantener las acequias, calles, paseos públicos y sectores de tránsito peatonal como vehicular, libre de cualquier tipo de contaminación. No esperemos a que las autoridades tengan que promulgar una ley o dictar un decreto para sancionar a quienes no cumplen con las normas de cuidado y prevención de la salud. Entre todos debemos ser solidarios. De esta manera, la pandemia pasará a la historia y los ciudadanos aprenderemos el valor de la higiene aplicada como una norma cultural del diario vivir.

Micaela Fabbri

