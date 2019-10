La época escolar de los egresados en 1954.



Cuando se egresa de la escuela para seguir nuevos rumbos quedan nostalgias de esos años de estudios, compañerismo y vivencias que se valoran más. Los años pasan y ese amor perdura por siempre. Por tal motivo deseo informar por medio de DIARIO DE CUYO la participación de los egresados del año 1954 de la ex Escuela Normal Mixta de Profesores Sarmiento en la ceremonia conmemorativa del 140 aniversario de la fundación de este establecimiento educativo por Domingo Faustino Sarmiento. El acto se llevará a cabo el 18 de octubre próximo, a las 7:45, en el local escolar. Quienes pasamos por sus aulas rendiremos un humilde, y a la vez, sentido homenaje, colocando un testimonio de tan grato recuerdo. Pero tenemos compañeros de aquella época que no hemos podido localizar. Por tal motivo, los convocamos a ellos y, si ya no están, a sus familiares, para que se pongan en contacto con la Directora de Primaria de la escuela, o bien llamando al teléfono 264-4400704. Los ex alumnos son: Peñaloza, María del Rosario; Simo, Martha Raquel; Villalba, Lilia Beatriz; Coria, Alberto Juan Francisco; Fernández, Eduardo Augusto; Fernández, José Esteban; Orellano, Julio Cesar; Pesado Castro, Ángel Ramón. También pueden comunicarse al mail: [email protected]





Por Angel R. Ortega DNI 6.771.271