He observado en la provincia un retroceso en relación al estado en que se encuentran algunos campings, a los que aparentemente se los ha dejado de lado a cambio de ofrecer otros servicios como son las cabañas o casas de alquiler. No estoy en contra de que los operadores turísticos se vuelquen a los rubros que ofrecen mayores ganancias, pero es una pena que cada vez se desaliente más aquella linda costumbre de acampar en familia o con grupos de amigos.



Hace unos días estuve en el departamento Valle Fértil y busqué el tradicional camping del Automóvil Club Argentino, que lógicamente ya no pertenece a esta entidad. En ese lugar siempre acostumbrábamos a acampar porque lo considerábamos un lugar lindo, fresco y cercano a la parte céntrica de la Villa San Agustín. Llegué hasta el lugar y me dio mucha pena ver el predio abandonado y sin la posibilidad de prestar el servicio de camping que ofreció durante tantos años.



Luego me trasladé al denominado camping municipal, pero me encontré que no cumplía con mis expectativas en lo que respecta a privacidad y servicios.



En fin, es una pena que esté ocurriendo esto. En estos días tengo previsto ir hasta la zona de Pedernal, en el departamento Sarmiento, y espero que el camping que se comenzó a remodelar hace unos años se encuentre en condiciones aceptables. Después les cuento...