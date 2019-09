Señor director:



Archivos documentales publicados sobre los Juicios de Lesa Humanidad en San Juan, registran que el 27 de diciembre de 2011, el historiador, Edgardo Sergio Mendoza, dio su testimonio al Tribunal Federal de San Juan en lo Penal en el marco del debate oral en los Autos Nº 1077 y acumulados Nº 1085, 1086 y 1090 caratulados: C/Martel, Osvaldo Benito y Otros s/Av. inf. Delitos de Lesa Humanidad. Esta historia arranca en 1976, cuando producido el golpe del 24 de marzo los militares comienzan la persecución de miles de disidentes calificados de subversivos, y Mendoza es expulsado con esos argumentos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) donde estudiaba Licenciatura en Historia. Para salvar su vida, logró salir del país y exiliarse en Francia. En esa época de militancia universitaria y política se basa la interrogación por parte del citado Tribunal Federal en San Juan. Mendoza declaró que "En el año 1975 - 1976 figuraba todavía como estudiante en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes, Escuela de Historia, era un alumno avanzado de la Licenciatura con un buen promedio; luego del golpe la Universidad fue intervenida por autoridades militares y fue administrada por personal de la Fuerza Aérea. Se expulsaron en un primer momento a muchos de los profesores, y a partir de junio de 1976 se comenzó a expulsar alumnos; en la primera lista de expulsados me encontraba. Se aplicó una ley de represión a actividades subversivas y eso implicaba que no podía seguir estudiando en Córdoba ni en ninguna otra universidad argentina, privada o estatal. A partir de ahí se presentaba una circunstancia un poco difícil porque hasta ese momento yo había tenido prórroga para hacer el servicio militar. En el 76 tenía entre 22 y 23 años y la prórroga era válida hasta que cumpliese 26. Anualmente tenía que presentar al Distrito Militar San Juan un certificado como que era estudiante. Entonces al ser expulsado en el mes de junio del 76, me era imposible presentarlo y tenía que presentarme a hacer el servicio militar. La situación era un poco compleja porque se me expulsaba por subversivo y las Fuerzas Armadas habían fijado como objetivo reprimir a la subversión, o sea que pensé que iba a estar en una situación un poco complicada, pero también el hecho de que no tenía futuro, no podía seguir estudiando, mi carrera había quedado cortada totalmente y había dos posibilidades de instalarme en otro lugar, México o Francia. México porque los profesores, muchos de los que habían expulsado antes que nosotros, se habían instalado en México, habían conseguido trabajo en universidades mexicanas. En París, había un compañero del secundario y opté por Francia. En Córdoba, Edgardo Mendoza estudió no sólo Historia, sino también la carrera

de Derecho y, paralelamente, militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que en San Juan tenía como máximo referente a Emilio Casas y en la Nación a Juan Carlos Coral y Nahuel Moreno. En una carta publicada en la redes sociales por José Antonio Podda, político, ex diputado

y amigo de Mendoza, señala que, tras la recuperación de la democracia, en 1983, se ponen de acuerdo él y un amigo común suyo y de Mendoza, Juan José Russo, lo llaman a París y lo convencen de que regrese a San Juan, con lo que se concreta su reinserción definitiva entre nosotros.