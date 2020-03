Señor director:



Es increíble ver la ciudad Capital con poca gente circulando. Esto quiere decir que estamos, de a poco, tomando conciencia de los que hay que hacer para evitar este mal que está afectando a toda la humanidad. Sólo pido que quienes puedan hacer la cuarentena que la hagan, porque estarán contribuyendo con el objetivo de evitar que el coronavirus ingrese a nuestra provincia. Sé que para algunos resultará tedioso no salir de sus casas a realizar las cosas que habitualmente estaban acostumbrados. Sin embargo, es una forma solidaria de contribuir al cuidado del prójimo. Aguantemos un poco más estas restricciones que nos imponen y denunciemos cada caso sospechoso que observemos. No tengamos miedo ni contemplaciones. Debemos tener la conciencia limpia de que si denunciamos la posibilidad de un caso estamos actuando correctamente y no en contra de nuestros amigos o familiares.





Susana del Carmen Pucheta

DNI 18.973.569