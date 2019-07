Señor director:



La mala señalización vial provoca siniestros. A veces en el mismo lugar, ya que en la mañana del miércoles de la semana pasada y a primeras horas de la noche del mismo día, se produjeron dos siniestros viales de magnitud en la misma esquina: Lemos y Calle 9, Pocito. Dos camionetas en la mañana del miércoles más un camión y una camioneta a la noche. ¿Qué ocurre? Hace días nomás terminaron de asfaltar la calle 9 entre Lemos y Mendoza , los carteles con el disco "Pare'' siempre están mal colocados sobre el ángulo de 90º de los cruces de las calles. Mal hecho, porque lo que se debe hacer ahí, es colocar sobre la Calle 9 al Este y Oeste de Lemos 3 carteles que digan a "500 metros cruce peligroso - Pare'', y así cada 100 metros, mientras que en el asfalto, las líneas blancas que acusan con el ruido la llegada al cruce. No colocar semáforo, porque termina siendo incómodo en varias esquinas rurales donde a veces no pasa nadie y hay que esperar cuatro tiempos a que cambie. Esa actitud de colocar semáforos es la más fácil que hacen en varias esquinas. Señores funcionarios, sólo hay que copiar lo que se hace en países desarrollados y no colocar el disco "Pare'' sobre la esquina, sino anunciar el cruce desde 500 metros antes con carteles visibles. De esa forma, se terminarán los accidentes, porque nadie llega al cruce sin advertirlo antes.





Carlos Paroli

San Juan - Argentina