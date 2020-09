Señor director:



Comenzó la larga temporada primavera-verano. Y digo larga, porque es un suplicio vivir con calores extremos en San Juan. En ese contexto, usar el servicio de transporte público de pasajeros, llámese colectivos, es uno de esos suplicios que debemos soportar los sanjuaninos. Es cierto que muchas unidades son nuevas y estéticamente son muy lindos desde afuera. Sin embargo, carecen de comodidades para un viaje digno, por más que sean de corta distancia. La totalidad de las unidades carecen de amortiguación, la higiene es deplorable y casi la mayoría no tiene aire acondicionado como tampoco cortinas, que al menos protejan del terrible efecto del sol. Más aún, cada micro debería llevar un depósito de alcohol en gel para que los pasajeros se coloquen antes de ingresar al colectivo. También hay que decir que el hecho de que no se hagan protestas masivas por parte de los usuario, esto no quiera decir que la gente no se queje, porque ya son muchos años de que nos transporten como si los ciudadanos fuéramos ganado y no personas. Es de esperar que las autoridades correspondientes también ejerzan un estricto control sobre este tema, porque no es agradable el viaje en colectivos en la provincia.

Elsa Llorente

DNI 12.829.202