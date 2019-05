Señor director:



Antes que nada quiero aclarar que no pertenezco a ningún partido político. Soy una simple ciudadana, agradecida por la labor de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, cuya gestión encabeza el señor Aranda. Desde el inicio de la misma cambió la cara de nuestra ciudad. Con placer ví trabajar cuadrillas de personal limpiándola y devolviéndole el aspecto que nos sirvió para enorgullecernos hace muchos años. La recolección de residuos, sin queja, la peatonal tan criticada, me gusta. Sumando a esto, un buen día llegaron obreros a trabajar a nuestro barrio en el alumbrado público. No entendía qué trabajo hacían. Después de varias jornadas llegó el fin de obra y se iluminó nuestro barrio. Habían cambiado el sistema de iluminación. Una obra silenciosa, sin bombos ni platillos. Hace 47 años que vivimos en el barrio 25 de Mayo, en Capital e hicimos miles de pedidos para que nos modernizaran el alumbrado, sin que tuviéramos respuestas. Por eso quiero destacar esta gestión hecha con humildad y sencillez. Señor Franco Aranda: Gracias.