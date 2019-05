Señor director:



El poroto, llamado también judía, frijol o fréjol, es una legumbre farinácea, rica en proteínas y almidones; además contiene sales minerales, en especial fósforo, potasio, calcio y hierro; también las vitaminas A, B1 y B2. Es un alimento energético de primera clase, que reemplaza a la carne en la preparación de los alimentos. El poroto, por su alto contenido en albúminas, no es conveniente para los artríticos. Con el fin de que los porotos no resulten difíciles de digerir y no produzcan flatulencias deben ser muy bien masticados; asimismo deben ser puestos en remojo entre 10 a 12 horas y cocidos a fuego lento, por lo menos durante dos horas. Existen muchas variedades de porotos. El poroto negro tiene una gran cantidad de albúmina. Los porotos verdes son de más fácil digestión y no tienen tantas proteínas; no es necesario remojarlos y su tiempo de cocción es menor. En cuanto a su composición, los porotos secos: 53% de hidratos de carbono y 23% de albúminas, y los porotos frescos tienen 12 % de hidratos de carbono y 2,50% de albúminas. Se los puede consumir cocidos, en estofados, sopa, puré y deben ser acompañados siempre de ensalada cruda en abundancia. Se emplea también su harina.



Dr Francisco Lázzaro Médico - MP 1760