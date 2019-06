Señor director:



Se conocieron las declaraciones públicas de Hugo Conzi, hermano del asesino del joven Marcos Schenone y condenado con sentencia firme a 24 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo (hasta el 2028). Sin embargo, con una visión interpretativa equivocada o falta de información médica precisa, opino, con todo respeto a su investidura, que la jueza de Ejecución Penal de San Isidro Dra. Victoria García Maañon le otorgó prisión domiciliaria a Horacio Conzi con un dictamen que es una ofensa a la sociedad y a la inteligencia de la gente. Al parecer el condenado sufre de arritmias acompañadas de fibrilación auricular y en tratamiento con anticoagulantes, en este caso warfarina, y que no puede ser tratado por los médicos del S.P.F. en su lugar de detención. La jueza (no sabemos si lo hizo o no) debió recurrir al Cuerpo Médico Forense, cardiólogos y hematólogos y negar la petición de Conzi por inconsistente y mendaz. Conzi violó en 2 oportunidades su "prisión'' domiciliaria en una actitud provocativa hacia familiares de la víctima y de nosotros mismos que parecen no haber sido merituados por la jueza como delitos suspensivos de la libertad condicional. En nuestro país existe la Justicia, pero como dice el Talmud "Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados''.





Jorge Rubnicius DNI 4.392.258