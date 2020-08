Señor director:



Algo pasa en la provincia que las cañerías se están rompiendo desde hace tiempo y no son reparadas de manera efectiva. Me refiero a las cañerías de agua potable como a las cloacales. Como mi trabajo hace que recorra la provincia, me cansé de ver esta situación por eso hago un llamado a las autoridades. Un ejemplo claro es el acontecido en el Barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, donde hace unos dos años que hay un caño de agua potable roto. Está pérdida de líquido elemento ya produjo un foco infeccioso por la cantidad de alimañas y basura que se acumuló. Esto produce además un problema de medio ambiente que contamina y afecta a los pobladores de la zona. Otro ejemplo es el de avenida Paula Albarracín de Sarmiento entre Laprida y Sargento Cabral, donde la rotura de los caños cloacales parece no tener solución, ya que se rompió un tramo y luego de sucesivos parches, el agua se filtra hacia la superficie y se derrama a los costados de la calle. Además, la cinta asfáltica quedó absolutamente dañada, por lo que transitar en ese sector de unos 300 metros de longitud, es una odisea. Podría seguir mencionando calles dañadas por la rotura de cañerías. Pero prefiero que el organismo correspondiente se haga cargo de estas reparaciones de manera efectiva para evitar problemas a la población.





Marcelo Mattioli

DNI 12.928.636