Señor director:



Con mucha resignación veo que no se ha prestado ninguna atención a los árboles plantados en calles Nuche y Colombia, a pesar de los reclamos de los vecinos colgando letreros para que les den agua. Nunca pudieron coordinar el riego correcto de los mismo. Hoy, a pocos meses de haber sido sembrados, ya se nota que muchos de ellos murieron sedientos por la desidia de los organismos pertinentes. Ahora se agrega la obra en avenida Ignacio de la Roza. Esto, aunque no lo crean, no altera nada el riego que se puede hacer de esos ejemplares sembrados, sólo se necesita decisión de las personas encargadas del área. Y, si no es así, debería existir un castigo monetario a las autoridades correspondientes, porque cuando se les toca el bolsillo, ahí reaccionan. No es complicado enviar un camión para regar esos árboles en las calles Nuche y Colombia, espero que se pueda hacer algo.