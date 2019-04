Señor director:



Desde hace un tiempo viajo periódicamente a la provincia de Mendoza y me ha tocado transitar la Ruta 40 en distintos horarios y circunstancias. Me preocupa en gran medida que mientras en el tramo que corresponde a San Juan se están realizando distintas obras de mejoramiento de esta vía; el tramo que corresponde a Mendoza cada vez está peor, con una serie de inconvenientes que hace que el tránsito sea peligroso. Uno de los aspectos más salientes es lo molesto que resulta circular en un amplio tramo que está a unos pocos kilómetros de llegar a la zona urbanizada del Gran Mendoza. Con vistas a repavimentar varios kilómetros de la ruta, se ha efectuado el denominado 'peinado'' que consiste en pasar una máquina vial que deja una serie de surcos en el pavimento viejo a fin de que el nuevo se adhiera más efectivamente. No lo sé con precisión pero calculo que la ruta está en ese estado desde hace más de dos años, cuando se habló -espero no equivocarme- de la posibilidad de mejorar el tramo Mendoza-San Juan mediante el sistema de contrato de Participación Público Privado, lo que al parecer no prosperó.



De acuerdo a lo que se ve, San Juan tendrá en poco tiempo más su parte mejorada, mientras que Mendoza, a la que al parecer no le interesa, tendrá una ruta a San Juan cada vez más deteriorada.





Eduardo C. Gómez DNI 34.243.264