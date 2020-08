Señor director:



Todos los argentinos estamos sufriendo una crisis económica de vieja data, agravado por otro condimento, en este caso, sanitario, como la coronavirus, que también afecta al mundo. Si bien es cierto, no podemos hacer mucho para solucionar estos problemas, debemos apelar a la solidaridad. En especial en nuestra querida patria chica que es San Juan. Es por eso que quiero decir que en varios comercios noté que muchos productos no tienen los precios marcados en las góndolas. Por lo tanto, el consumidor se entera en la caja. Esto, si recuerda preguntar, porque de lo contrario pasa el producto y se registra, sin saber realmente el precio. Por tal motivo, creo que desde los distintos comercios debe existir responsabilidad para no abusarse del consumidor. Además de que este tiene el deber de fijarse, la fecha de vencimiento de los productos para evitar sorpresas. Sería bueno que el organismo a cargo de esta área, como lo es Defensa al Consumidor, haga las inspecciones del caso y no esperar a que lleguen las quejas, que a veces, por falta de tiempo o desconocimiento, no se hacen.

Leonor Mansilla

DNI 10.375.406