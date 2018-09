Señor director:



En la barriada porteña de Caballito hay un tranvía que circula tan sólo los fines de semana, con fines exclusivamente turísticos. Hace unos días, un programa de televisión reflejaba este recurso y mostraba el éxito que tiene, ya que que posibilita a los turistas experimentar como era el transporte público de la ciudad de Buenos Aires a principios del Siglo XX.



Inmediatamente me surgió el interrogante de por qué en nuestra provincia no tenemos algún medio de transporte que posibilite excursiones, no sólo por el centro de la ciudad Capital, sino también por los departamentos del Gran San Juan. Es posible que no haya nadie interesado en invertir en un proyecto de estas características. Se que es costoso, pero también creo que hay gente que podría interesarle invertir en esta forma de recorrer la ciudad. La mayoría de las capitales del mundo cuentan con este tipo de servicio, por qué San Juan es la excepción. Hay que pensar en el aprovechamiento del turismo, en una época en que se asegura que habrá mucha más gente visitando las distintas provincias argentinas.