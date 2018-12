Daniel es el único hijo varón en su familia de 7 hermanos, 3 mujeres mayores a él y 3 que le siguen. Aunque su profesión lo distanció geográficamente de su familia y su añorado Rodeo, en Iglesia, siempre vuelve a sus pagos para contar experiencias y logros. Se trata del Cabo Segundo de la Fuerza Aérea, Daniel Castillo (24) especializado en Aeronáutica y, además, es mecánico de vuelo. Con destino en la Escuela de Aviación Naval (ESAN) ubicada en la Base Aeronaval Punta Indio. Castillo viajó junto a otros integrantes de la Fuerza hacia la Base Aeronaval Comandante Espora en Bahía Blanca. La escuela ha sido su primer y único destino desde su egreso de la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA); y en Espora continuará su adiestramiento y capacitación como Aeronáutico. Daniel ha volado en Turbo Mentor, hizo acrobacia y describió esta experiencia como única. "Como mecánico de vuelo realizo las pruebas de aptitud que hacen los pilotos navales porque la función dentro del avión, si algo falla, es ponerlo estable y en servicio. El mecánico debe conocer todo tal como el piloto aunque no pilotea, se dedican a solucionar fallas que pueden ocurrir antes o después del vuelo, en motores o estructura. Desde chico me llamó la atención aeronáutica; porque más allá de una profesión, acá se aprende disciplina y respeto hacia el otro. Sinceramente me da placer estar en la Armada y estoy acá para trabajar en la defensa del país, que para mí es un orgullo hacerlo'', destacó.



El ex alumno de la Escuela Agrotécnica "Cornelio Saavedra'' tiene entre sus sueños el viajar por el mundo en la fragata ARA "Libertad'' y conocer la Antártida. Siempre con la premisa de ser un fiel representante sanjuanino en defensa de la patria.



Por María Silvina Rosas

Lic. en Comunicación Social