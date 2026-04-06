Aprovechar la alianza Minería y comunidad para consolidar el desarrollo económico

La discusión sobre la minería suele quedar atrapada en consignas abstractas o en debates ideológicos que poco dicen sobre lo que ocurre en el territorio. Sin embargo, en departamentos cordilleranos como Iglesia, Jáchal y Calingasta, la actividad minera viene desplegando una política concreta de apoyo a las comunidades locales que merece ser analizada con objetividad.

Aun cuando son pocos los proyectos en etapa de explotación y numerosas las empresas que se encuentran en fase de exploración -paso previo a la construcción de una mina-, el impacto social ya es visible. La presencia de compañías vinculadas a yacimientos como Gualcamayo, Veladero y el proyecto El Pachón ha generado una red de aportes que trasciende el mero cumplimiento de obligaciones legales.

En Jáchal, la empresa a cargo de Gualcamayo ha sostenido desde sus inicios programas de respaldo a emprendimientos agropecuarios, industriales y comerciales. En un contexto de crisis hídrica que golpea con fuerza a los productores, el aporte más valioso no ha sido únicamente económico, sino técnico: profesionales especializados han puesto su conocimiento al servicio de la optimización del recurso agua, buscando alternativas que permitan sostener la producción pese a la escasez de caudales. Se trata de una transferencia de saber estratégico que puede marcar la diferencia en un escenario climático adverso.

En Iglesia, la operadora de Veladero ha acompañado el desarrollo agrícola mediante el impulso a cultivos como zapallo, papa y zanahoria. A través del Programa Multilateral Cadena de Valor Minero, el apoyo no se limitó a la asistencia puntual, sino que incluyó financiamiento para herramientas e implementos -tractores, maquinaria y equipamiento- que fortalecen la capacidad productiva local y generan autonomía a mediano plazo.

Calingasta, por su parte, también exhibe señales alentadoras. Aunque El Pachón aún no ha ingresado en fase de explotación, la empresa ha canalizado aportes hacia productores agrícolas y, de manera significativa, hacia el sistema educativo. La provisión de mobiliario y equipamiento tecnológico contribuye a mejorar las condiciones de aprendizaje y amplía oportunidades para las nuevas generaciones.

Estos aportes son independientes de las regalías mineras, cuya administración municipal no siempre ha demostrado la eficiencia esperada. En ese contraste se vuelve evidente un punto central: cuando existe planificación, seguimiento y objetivos claros, los recursos -sean públicos o privados- pueden traducirse en transformaciones reales.

La minería, bien gestionada y socialmente integrada, tiene el potencial de convertirse en un motor de desarrollo territorial. Los ejemplos cordilleranos muestran que la articulación entre empresa y comunidad no solo es posible, sino que puede ser una herramienta poderosa para impulsar producción, educación y arraigo. El desafío pendiente es que el Estado acompañe con la misma eficacia y visión estratégica.