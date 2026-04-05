La oportunidad que tiene Argentina con la explotación de las tierras raras

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EDITORIAL

La creciente demanda mundial de minerales críticos ubica a las tierras raras en el centro de la escena económica y geopolítica. Estos elementos, indispensables para turbinas eólicas, vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, se han convertido en pilares silenciosos de la transformación energética. En este contexto, Argentina y Brasil aparecen como actores con potencial relevante dentro de una América del Sur que concentra reservas aún poco desarrolladas a escala industrial.

El mercado internacional evidencia una fuerte concentración. China controla cerca del 70% de la producción global y domina las complejas etapas de refinamiento y separación, que representan el verdadero corazón de la cadena de valor. En 2024 la producción mundial alcanzó las 380 kilotoneladas, de las cuales 270 provinieron del gigante asiático. Estados Unidos, Australia y Tailandia completan el mapa productivo con cifras muy inferiores, mientras que el resto del mundo apenas aporta el 10%. Esta realidad abre interrogantes sobre la seguridad de suministro y la necesidad de diversificar fuentes.

La demanda continúa en ascenso. Solo durante 2024 el crecimiento se ubicó entre el 6% y el 8%, impulsado por la electromovilidad y las energías renovables. Minerales como el neodimio, praseodimio, disprosio y terbio resultan esenciales para fabricar imanes permanentes, componentes que sostienen la infraestructura tecnológica de la economía contemporánea. Aunque su presencia pase inadvertida para el consumidor final, su importancia estratégica es incuestionable.

Para Argentina, el desafío consiste en transformar su potencial geológico en desarrollo real. La explotación de tierras raras podría diversificar la matriz productiva minera y generar nuevas cadenas industriales. Sin embargo, avanzar sin planificación implicaría repetir errores del pasado. Resulta imprescindible promover marcos regulatorios claros, estándares ambientales rigurosos y acuerdos que fomenten la transferencia tecnológica y el procesamiento local, evitando limitarse a la exportación de materias primas.